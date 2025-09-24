Avukatlarından Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Çalık'ın avukatları, söz konusu durumun acil bir rahatsızlık veya ani bir hastaneye kaldırılma hali olmadığını açıkladı.

CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Çelik, "Bir haber aldık az önce, arkadaşlarım söyledi. Yine kendisi hastaneye kaldırılmış Evinden, ailesinden 600 km öteye, İzmir'e sürgüne gönderildi. İki kere kanser atlattı, çok ciddi kilo kaybı, sağlık sorunları yaşıyor. Büyük bir düşman hukukuyla, büyük bir zalimlikle hâlâ cezaevinde. Beylikdüzü Belediye Başkanımız, değerli abim Mehmet Murat Çalık'a selam olsun" diye ifadelerini kullandı.

Çalık'ın avukatlarından açıklama

Murat Çalık'ın avukatları Melih Koçhan ve Cihan Ünal, müvekillerinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Çalık'ın X hesabında paylaşılan yazılı açıklama şöyle:

"Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık hakkında sosyal medyada 'hastaneye kaldırıldığı' yönünde paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla belirtmek isteriz ki, söz konusu durum acil bir rahatsızlık veya ani bir hastaneye kaldırılma hali değildir.

Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar doğrultusunda, geçmişte geçirmiş olduğu rahatsızlıkların tekrarlamaması ve sağlık durumunun korunması amacıyla müvekkilim, tedbiren sağlık kontrollerine yönlendirilmiştir. Bu süreç tamamen koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasına ilişkindir.

Kamuoyunun hassasiyetini anlayışla karşılıyor, sağduyulu yaklaşımınız için teşekkür ediyoruz."

