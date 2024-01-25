Avukatların Sesi İnisiyatifi’nden CMK tarifesine tepki

Avukatların Sesi İnisiyatifi Bakırköy Adliyesi’nde bugün yaptığı eylemde, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince barolar tarafından görevlendirilen avukatlara Adalet Bakanlığı tarafından yapılan CMK ödemelerine ilişkin 2024 için belirlenen tarifeye tepki gösterdi.

Yeni yıl tarifesindeki ücretlere yüzde 58.4 oranında artış yapıldı. Avukatlar artışın yetersiz olduğunu belirterek itiraz ediyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ise tarifenin iptali için dava açmıştı

“Hukuk devleti yok"

Açıklamada konuşan avukatlar Kerem Donat, Seval Duygu Akyıldız ve Handenur Darıca, şu noktalara vurgu yaptı:

*Anayasa kurallarının kimseyi bağlanamadığı bir ortamda hiç kimse hukuk devletinden ve demokrasiden ve Cumhuriyet değerlerinden bahsedemez.

*Bizim ortak sorunumuz olan CMK ücret tarifesini açıklamak gerekirse bizim bir soruşturma için soruşturmadan kastımız şudur, karakolda ifadeye gitmek, karakola giden vatandaşla birlikte hastaneye gitmek, hastaneden sulh ceza hakimliğine gitmek, savcılığa gitmek sürecinde biz neredeyse araçlarımızla yolculuk ediyoruz ve bu şekilde yaptığımız yolda 75 TL taksi ücretlerinin olduğu bir ortamda bize 100 TL bir yol ücreti veriliyor.

*Ücretler bizleri tatmin etmiyor.

*Halkın hak arama mücadelesi de bu durumdan etkileniyor. Avukatlar olarak seslerini savunduğumuz duyurmak istediğimiz müvekkillerimizin haklarını koruyamıyoruz.

*Bu CMK düzenlemesi ile iktidarın ve o zihniyetin bu CMK ücretlerinde CMK tarifesini kendi özel bürolarına vermek ve vatandaşı savunmasız bırakmak için yaptığı bir politikadır.

Eylem, “eşit işe eşit ücret” sloganı ile sona erdi.

(EMK)