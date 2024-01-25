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Yayın Tarihi: 25 Ocak 2024 16:51
 ~ Son Güncelleme: 25 Ocak 2024 17:10
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Avukatların Sesi İnisiyatifi’nden CMK tarifesine tepki

Açıklamada konuşan avukatlar Kerem Donat, Seval Duygu Akyıldız ve Handenur Darıca, “İktidar yurttaşları savunmasız bırakmak istiyor” vurgusu yaptı.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Avukatların Sesi İnisiyatifi’nden CMK tarifesine tepki
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Avukatların Sesi İnisiyatifi Bakırköy Adliyesi’nde bugün yaptığı eylemde, Ceza  Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince barolar tarafından görevlendirilen avukatlara Adalet Bakanlığı tarafından yapılan CMK ödemelerine ilişkin 2024 için belirlenen tarifeye tepki gösterdi.

Yeni yıl tarifesindeki ücretlere yüzde 58.4 oranında artış yapıldı. Avukatlar artışın yetersiz olduğunu belirterek itiraz ediyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ise tarifenin iptali için dava açmıştı

“Hukuk devleti yok"

Açıklamada konuşan avukatlar Kerem Donat, Seval Duygu Akyıldız ve Handenur Darıca, şu noktalara vurgu yaptı:

*Anayasa kurallarının kimseyi bağlanamadığı bir ortamda hiç kimse hukuk devletinden ve demokrasiden ve Cumhuriyet değerlerinden bahsedemez.

*Bizim ortak sorunumuz olan CMK ücret tarifesini açıklamak gerekirse bizim bir soruşturma için soruşturmadan kastımız şudur, karakolda ifadeye gitmek, karakola giden vatandaşla birlikte hastaneye gitmek, hastaneden sulh ceza hakimliğine gitmek, savcılığa gitmek sürecinde biz neredeyse araçlarımızla yolculuk ediyoruz ve bu şekilde yaptığımız yolda 75 TL taksi ücretlerinin olduğu bir ortamda bize 100 TL bir yol ücreti veriliyor.

*Ücretler bizleri tatmin etmiyor.

*Halkın hak arama mücadelesi de bu durumdan etkileniyor. Avukatlar olarak seslerini savunduğumuz duyurmak istediğimiz müvekkillerimizin haklarını koruyamıyoruz.

*Bu CMK düzenlemesi ile iktidarın ve o zihniyetin bu CMK ücretlerinde CMK tarifesini kendi özel bürolarına vermek ve vatandaşı savunmasız bırakmak için yaptığı bir politikadır.

Eylem, “eşit işe eşit ücret” sloganı ile sona erdi.

(EMK)

CMK Avukatların meslek ücretleri
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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