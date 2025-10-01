Avukatlardan “Savunma Nöbeti” çağrısı

Savunma Nöbeti'nden avukatlar, anayasa, hukuk ve demokrasiye sahip çıktıkları için gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılanan avukatlara destek amacıyla “Savunma Nöbeti” başlatacağını duyurdu.

Avukatların yaptığı açıklamada, “Avukatlar olarak hukuksuzluklara karşı durmak ve savunmayı savunmakta kararlıyız. Tüm meslektaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz” denildi.

Açıklama şöyle:

“Anayasanın yok sayıldığı, hukukun işletilmediği ve hukuk devleti ilkesinin çiğnendiği çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yargı, iktidarın baskı aracı haline getirilmiş; bağımsızlığını yitirmiştir. Savunma ise saldırı altındadır. Görevlerini yerine getirdikleri için tutuklanan meslektaşlarımızın yanında olacağız, bu hukuksuzluğa sessiz kalmayacağız.”

“Savunma Nöbeti”nin ilk buluşması, 2 Ekim 2025 Perşembe günü İstanbul Çağlayan Adliyesi C Blok’ta yapılacak.

Toplanma saati 11.30 olarak belirlenirken, basın açıklaması 12.00’de gerçekleştirilecek. Etkinlikte İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da konuşma yapacak.

Savunma Nöbeti, nöbetlerin her hafta düzenli olarak devam edeceğini de duyurdu.

İstanbul Barosu davası 5 Ocak'a ertelendi

