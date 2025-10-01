ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2025 09:44
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2025 10:06
1 dk Okuma

Avukatlardan “Savunma Nöbeti” çağrısı

“Savunma Nöbeti”nin ilk buluşması, 2 Ekim 2025 Perşembe günü İstanbul Çağlayan Adliyesi C Blok’ta yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avukatlardan “Savunma Nöbeti” çağrısı

Savunma Nöbeti'nden avukatlar,  anayasa, hukuk ve demokrasiye sahip çıktıkları için gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılanan avukatlara destek amacıyla “Savunma Nöbeti” başlatacağını duyurdu.

Avukatların yaptığı açıklamada, “Avukatlar olarak hukuksuzluklara karşı durmak ve savunmayı savunmakta kararlıyız. Tüm meslektaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz” denildi.

Açıklama şöyle:

“Anayasanın yok sayıldığı, hukukun işletilmediği ve hukuk devleti ilkesinin çiğnendiği çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yargı, iktidarın baskı aracı haline getirilmiş; bağımsızlığını yitirmiştir. Savunma ise saldırı altındadır. Görevlerini yerine getirdikleri için tutuklanan meslektaşlarımızın yanında olacağız, bu hukuksuzluğa sessiz kalmayacağız.”

“Savunma Nöbeti”nin ilk buluşması, 2 Ekim 2025 Perşembe günü İstanbul Çağlayan Adliyesi C Blok’ta yapılacak.

Toplanma saati 11.30 olarak belirlenirken, basın açıklaması 12.00’de gerçekleştirilecek. Etkinlikte İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da konuşma yapacak.

Savunma Nöbeti, nöbetlerin her hafta düzenli olarak devam edeceğini de duyurdu.

İstanbul Barosu davası 5 Ocak'a ertelendi
İstanbul Barosu davası 5 Ocak'a ertelendi
10 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ibrahim kabaoğlu İstanbul Barosu yargı bağımszılığı Yargı
ilgili haberler
İstanbul Barosu davası: Avukatlardan alkışlı protesto
9 Eylül 2025
/haber/istanbul-barosu-davasi-avukatlardan-alkisli-protesto-311314
İstanbul Barosu Sazlıdere'den seslendi: Türkiye artık su fakiri ülkeler arasında
4 Eylül 2025
/haber/istanbul-barosu-sazlidere-den-seslendi-turkiye-artik-su-fakiri-ulkeler-arasinda-311145
İstanbul Barosu'ndan adli yılın ilk gününde 'kara yıl' protestosu
1 Eylül 2025
/haber/istanbul-barosu-ndan-adli-yilin-ilk-gununde-kara-yil-protestosu-311023
İstanbul Barosu: Kadın mirasçılar hak kaybı yaşıyor
23 Haziran 2025
/haber/istanbul-barosu-kadin-mirascilar-hak-kaybi-yasiyor-308701
12 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ GÜNÜ
İstanbul Barosu’ndan Çocuklar İçin MESEM Hak Rehberi
12 Haziran 2025
/haber/istanbul-barosundan-cocuklar-icin-mesem-hak-rehberi-308323
SURİYE’NİN KUZEYİNDE ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER
Hukukun üzerine SİHA gölgesi: İstanbul Barosu yargılanıyor
28 Mayıs 2025
/haber/hukukun-uzerine-siha-golgesi-istanbul-barosu-yargilaniyor-307852
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İstanbul Barosu davası: Avukatlardan alkışlı protesto
9 Eylül 2025
/haber/istanbul-barosu-davasi-avukatlardan-alkisli-protesto-311314
İstanbul Barosu Sazlıdere'den seslendi: Türkiye artık su fakiri ülkeler arasında
4 Eylül 2025
/haber/istanbul-barosu-sazlidere-den-seslendi-turkiye-artik-su-fakiri-ulkeler-arasinda-311145
İstanbul Barosu'ndan adli yılın ilk gününde 'kara yıl' protestosu
1 Eylül 2025
/haber/istanbul-barosu-ndan-adli-yilin-ilk-gununde-kara-yil-protestosu-311023
İstanbul Barosu: Kadın mirasçılar hak kaybı yaşıyor
23 Haziran 2025
/haber/istanbul-barosu-kadin-mirascilar-hak-kaybi-yasiyor-308701
12 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ GÜNÜ
İstanbul Barosu’ndan Çocuklar İçin MESEM Hak Rehberi
12 Haziran 2025
/haber/istanbul-barosundan-cocuklar-icin-mesem-hak-rehberi-308323
SURİYE’NİN KUZEYİNDE ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER
Hukukun üzerine SİHA gölgesi: İstanbul Barosu yargılanıyor
28 Mayıs 2025
/haber/hukukun-uzerine-siha-golgesi-istanbul-barosu-yargilaniyor-307852
Sayfa Başına Git