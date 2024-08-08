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Yayın Tarihi: 8 Ağustos 2024 10:09
 ~ Son Güncelleme: 8 Ağustos 2024 13:48
3 dk Okuma

Avukatlardan, İbrahim Kaboğlu’na baro başkanı adaylığı çağrısı

Prof. Dr. Kaboğlu bianet’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu çağrıya ne şekilde yanıt vereceğini, düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacağını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta hukukçu İbrahim Kaboğlu, kütüphanesinin önünde görüntüleniyor
Fotoğraf: Ruken Tuncel / bianet arşiv

Hukukçu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun Ekim ayında yapılacak baro seçiminde başkan adayı olmasını talep eden avukatlar, imza kampanyası başlattı.

Prof. Dr. Kaboğlu bianet’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bugün sosyal medya hesabından bir duyuru yaparak ardından konuya dair basın toplantısı düzenleyeceğini ve bu çağrıya ne şekilde yanıt vereceğini basın toplantısında açıklayacağını belirtti.

Öğleden sonra X sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaboğlu, “19/20 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yapılacak seçimlerde Baro Başkanlığına aday olmam için 1100’ü aşkın avukat bir bildiri ile çağrıda bulundular. Değişim için Avukatlar'ın bu çağrısı üzerine yapacağım basın toplantısına avukatları ve basın mensuplarını davet ediyorum” açıklamasını yaptı. Basın toplantısı yarın saat 19.00’da İstabul Barosu Teras Katında düzenlenecek.

Değişim isteyen avukatların çağrısıdır” başlıklı açıklamada hukukçular, hem ülkede hem baroda bir değişimin kaçınılmaz olduğunu söylediler.

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İmza kampanyasının metni şöyle:

“Anayasa’nın askıya alındığı, temel insan hak ve özgürlüklerin tehdit altında olduğu, halkın yoksullaştırıldığı ve açlığa mahkum edildiği; doğanın, hayvanların; tarihsel ve kültürel varlıkların yok edilmek istendiği zamanlardayız. Savunmanın yargısal faaliyetlerden dışlanması mesleğimizi neredeyse yapılamaz hale getirmiştir.

Avukatlar olarak her an yoksullukla ve güvencesiz çalışmayla boğuşmaktayız. CMK gereği zorunlu müdafilik ya da adli yardım gibi hizmetler biz avukatlar için angaryaya dönüştürüldü. Maalesef yoksulluk birçok meslektaşımızı intihara dahi sürüklemekte.  İstanbul Barosunda süregelen yönetim anlayışı duyarsız, etkisiz, avukata ve avukatlık mesleğine yabancı halde karşımızda durmaktadır.

Biz değişim isteyen avukatlar hem ülkemizde hem de baromuzda bir değişimin kaçınılmaz olduğunu; etkin, demokratik, katılımcı, mesleki ve ekonomik sorunlara duyarlı ve mücadeleci bir baro inşa edebileceğimiz inancıyla yönetimin oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz.

Ekim 2024 tarihinde yapılacak İstanbul Barosu Genel Kuruluna giderken, baromuzda ve ülkemizde değişim isteyen avukatlar olarak güçlü ve etkin bir İstanbul Barosu için Hak Savunucusu, Anayasa Hukukçusu, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı (1997-2001), TBB İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Başkanlığı (2001-2005) yapan, Av. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu’nu sorumluluk almaya davet ediyor ve İstanbul Barosu Başkan Adaylığını destekliyoruz.”

İbrahim Kaboğlu’nun bianet’teki yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

İstanbul Barosu seçimi

Avukat Filiz Saraç, Ekim 2022’de İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı olarak seçilmişti. Baro başkanlığı seçimleri, 2 yılda bir yapılıyor. Bu yıl da Ekim ayında seçim yapılacak.

Üye sayısı 65 bin olan ve dünyanın en büyük barolarından biri olarak bilinen İstanbul Barosu’nda gruplar adaylarını belirlemeye başladı. Dünya gazetesinin haberine göre, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nda yapılan ön seçimde, halen İstanbul Barosu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Avukat Ali Gürbüz oyların büyük çoğunluğunu alarak Önce İlke ÇAG’ın başkan adayı oldu.

(AS)

İbrahim Kaboğlu İstanbul Barosu
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