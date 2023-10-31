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Yayın Tarihi: 31 Ekim 2023 10:09
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2023 10:09
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Avukatlardan “Hayvanlar için Adalet” çağrısı

“Hayvanlar için Adalet” metnini imzalayan 718 avukat, Meclis Araştırma Komisyonu Raporunda yer alan “Şehirlerde popülasyon kontrolünü sağlamak amacıyla uygulanması önerilen tek yöntem kısırlaştırmadır” cümlesini hatırlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/31/avukatlardan-hayvanlar-icin-adalet-cagrisi.jpg
Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

İçlerinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan ve baro başkanları da olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerinden 718 avukat “Hayvanlar için Adalet” metnine imza attı. 

Metinde sokakta yaşayan hayvanlar ile ilgili ötenazi ve uyutma adı altında katliam ihtimalinin dahi tartışmaya açılmaya, Avrupa örneği verilerek hayvanları öldürmenin medeniyet kavramı ile denk gösterilmeye çalışıldığı söylendi.

Metinde ayrıca ana akım medya tarafından hayvan barınaklarının doğal yaşam alanları gibi gösterilmeye çalışıldığı; öldürmenin ötenazi ve uyutma olarak yumuşatılmaya çalışılmasına engel olunması gerektiği belirtildi.
 
Avukatlar imzaladıkları metin ile 2019 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) grubu bulunan beş siyasi partinin de altına imza attığı Meclis Araştırma Komisyonu Raporunun sonuç kısmında yer alan “Şehirlerde popülasyon kontrolünü sağlamak amacıyla uygulanması önerilen tek yöntem kısırlaştırmadır” cümlesini hatırlatarak, yıllardır görevlerini yerine getirmeyen kurumlardan hesap sorulmamasını ve hayvanların yaşam hakkını ellerinden alacak hiçbir düzenleme ile talimatı kabul etmediklerini bildirdi.

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Ne olmuştu?
 
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köpeklerin yerinin sokaklar değil barınaklar olduğu söylemiş, Konya ve Beykoz barınaklarını örnek olarak göstermişti. 

Daha sonra sık sık sokakta yaşayan hayvanlar için tıpkı Konya ve Beykoz’daki gibi normalde kanuna göre geçici bakımevi görevi görmesi gereken “doğal yaşam alanı” adı altındaki barınakların tüm belediyeler tarafından inşa edilmesi gerektiğine dair söylemlerde bulunulmuştu. 

Konya Geçici Bakımevinde bir köpeğin başına kürekle vurularak öldürüldüğüne dair videonun yanı sıra Beykoz Geçici Bakımevinde ölen köpeklerin görüntülerinin medyaya yansımasına rağmen, seçimin ardından aynı söylemlere hayvanların toplanarak Avrupa’daki gibi öldürüleceği şeklinde geri dönülmesi üzerine Türkiye’nin farklı kentlerinde “aşılat, kısırlaştır, yaşat” eylemleri düzenlenmeye başlandı. (TY)

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