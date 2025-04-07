Avukatlardan hasta mahpus Akay için çağrı: Ölüme sürükleniyor

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi, Silivri’deki Marmara 9 Nolu Kapalı Cezaevi’nde tutulan mart ayı içinde yedi kez revire kaldırılan hasta mahpus Soydan Akay’ın durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İnsan Hakları Derneği (İHD), Asrın Hukuk Bürosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyelerinin katıldığı toplantıda açıklamayı ÖHD üyesi Destina Yıldız yaptı.

Yıldız, Akay’ın 32 yıldır cezaevinde olduğunu ve 30 yılını doldurmasına rağmen tahliyesinin dört kez ertelendiğini söyledi.

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"Derhal tahliye edilmeli"

Akay’ın kanser hastası olduğunu ve “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” almamasına rağmen tekli hücrede tutulduğunu belirten Yıldız, son durumuna ilişkin şöyle dedi:

“En son geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren Soydan Akay tek tutulma koşullarında baygınlık geçirmeden hemen önce hücresindeki acil butonuna basabilmiş ve hastaneye öyle kaldırılmıştır. Hastanede kendisine tansiyonunun düştüğü söyleniyor. Ancak Soydan Akay’ın telefonda ailesine kendisini hâlâ iyi hissetmediğini belirtiyor. Ailesi bunun üzerine e-nabız sisteminden raporlarını başka hekimlere gösteriyor. Bu şekilde Soydan Akay’ın aslında kalp krizi geçirdiği öğreniliyor. Kendi sağlık durumu hakkında dahi doğru bilgi verilmeyen ve infaz rejimine aykırı bir şekilde tekli hücrede tutulan Soydan Akay’ın derhal tahliye edilmesi gerekiyor.”

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"Yaşamı tehdit altında"

İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri ise, Soydan Akay'ın sağlık sorunları nedeniyle 30 yılını tamamlamadan bırakılması gerektiğini ancak buna rağmen sürecin uzatıldığını ifade etti ve ekledi:

"Cezasını tamamladığı halde cezası uzatılarak serbest bırakılmaması ve bundan kaynaklı sağlık durumunun yaşamını tehdit eder noktaya gelmesinden söz ediyoruz. Akay’ın, kasıtlı olarak yaşamının tehdit edildiği bir noktadayız."

ÇHD üyesi Ziya Ergin de Akay’ın ölüme sürüklendiğini belirterek, “Soydan Akay mevcut haliyle tahliye edilmeyerek, resmen ölüme sürükleniyor. Biz de Soydan Akay ve tüm hasta tutsaklara özgürlük talebimizi yineliyoruz” dedi.

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İzmir’de 1993'te gözaltına alınan Akay, "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak” iddiasıyla tutuklandı. Akay’a önce idam cezası verildi, yapılan yasa değişikliği nedeniyle bu ceza müebbet hapse dönüştürüldü. Akay, 32 yıllık mahpusluk süresince İzmir, Aydın, Diyarbakır, Muş ve İstanbul cezaevlerinde kaldı. Haziran 2018’de prostat kanseri teşhisi konulan Akay’ın ayrıca eklem romatizması ve kalp hastası. Hastalıklarına rağmen tahliye edilmeyen Akay'ın tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından 10 Şubat’ta 4'üncü kez engellendi. Ayrıca Akay, mart ayında üç kez "acil kayıtlı" olmak üzere yedi kez kalp ve yüksek tansiyon şikayetiyle cezaevi kampüsündeki hastaneye kaldırıldı. Aynı şikayetlerle 26 Mart'ta tekrar cezaevi kampüsündeki hastaneye kaldırıldı. Akay, tansiyonun yükseldiği söylenerek tekrar koğuşuna gönderildi.

(RT)