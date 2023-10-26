ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2023 12:50
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2023 14:33
2 dk Okuma

Avukatlardan Can Atalay için eylem: AYM kararını uygulayın

Avukat Muzaffer Değirmenci, Atalay'ın milletvekili seçildikten sonra hemen tahliye edilmesi gerektiğini ancak beş buçuk aydır hukuksuz şekilde özgürlüğünden yoksun bırakıldığını söyledi.

Ruken Tuncel
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Gezi Davası hükümlüsü TİP Hatay Milletvekili Atalay hakkında verdiği ihlal kararının bir an önce uygulanması için Çağlayan Adliyesi'nde eylem yaptı. 

Avukat Taşçı: Gecikmiş bir karar olsa da hukuk kırıntısının olduğunu gösteriyor
AYM, CAN ATALAY İÇİN HAK İHLALİ KARARI VERDİ
Avukat Taşçı: Gecikmiş bir karar olsa da hukuk kırıntısının olduğunu gösteriyor
25 Ekim 2023

Adliye içindeki Themis Heykeli önünde buluşan avukatlar alkışlarla, binanın C Kapısına yürüdü. 

"Karar kesin"

Eylemde ilk olarak Can'ın Arkadaşları'ndan avukat Muzaffer Değirmenci konuştu. Değirmenci, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "Gerekçeli karara göre gereken yapılır" sözlerine atıf yaptı ve gerekçenin beklenmesine ihtiyaç olmadığını AYM kararının kesin olup tüm idari ve yargı mercilerini kayıtsız bağladığını söyledi. 

Atalay'ın milletvekili seçildikten sonra hemen tahliye edilmesi gerektiğini ancak beş buçuk aydır hukuksuz şekilde özgürlüğünden yoksun bırakıldığını ifade eden Değirmenci, şöyle devam etti:

"Haksız şekilde özgürlüğünden mahrum"

"Hatay halkının özgür iradesiyle milletvekili seçilen Anayasa'nın açık hükmü ile 14 Mayıs'tan sonra tahliye edilmesi gereken Can Atalay 5 buçuk aydır haksız şekilde özgürlüğünden mahrum edildi.

"Tüm bu hukuk tanımazlıklara rağmen Anayasa Mahkemesi bizlerin taleplerinin haklılığını tespit ederek meslektaşımız ve milletvekilimiz Can Atalay hakkında 'seçilme hakkı' ve 'kişi hürriyeti ve güvenliğinin' ihlal edildiğine karar verdi.

"AYM kararları kesin olup, tüm yargı mercilerini kayıtsız şartsız bağlar. Herkes AYM kararına uymak zorundadır. Bu nedenle infaz için gerekçeli kararın beklenmesine gerek yoktur. Mahkeme AYM kararı kapsamında derhal tahliye kararı vermelidir."

"Yeni bir hukuk kepazeliği yaşatılmadan..."

Değirmenci'nin ardından konuşan Atalay'ın avukatı Akçay Taşçı ise sürece değindi ve "Yeni bir hukuk kepazeliği yaşatılmadan 13. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı vermelidir" dedi. 

Taşçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılmasına gerek kalmadan Yargıtay'ın bu kararı vermesi gerekiyordu. Ancak Yargıtay, yasama dokunulmazlığına ilişkin içtihatlar çok net olmasına rağmen görmezden geldi ve belki de tarihinin en kötü kararına imza attı. AYM'ye bireysel başvuruyu tartışacak hale getirdi. AYM kararlarının uygulanması konusunda hiçbir hukuki temeli olmayan tartışmalar açtı. Bir inat uğruna tahliye talebini reddetti. 

"Tüm bunlara rağmen AYM dün ihlal kararı verdi ancak biz dünden beridir kararın mahkemeye ulaşıp ulaşmadığını öğrenemiyoruz, kararın buraya geldiğini biliyoruz ve mahkemeden bir an önce başka bir hukuk kepazeliği yaşatılmadan tahliye kararı vermesini istiyoruz."

 (RT/AÖ)

can atalay AYM
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

Devamını Göster
diğer yazıları
Onur Gencer'in avukatı Yargıtay'a başvurdu: Akıl sağlığı yerinde değil
Bugün 16:46
Onur Gencer'in avukatı Yargıtay'a başvurdu: Akıl sağlığı yerinde değil
Avukatlar Atalay için eylemde: İktidar Anayasa'yı ve AYM'yi tanımıyor
Bugün 14:54
Avukatlar Atalay için eylemde: İktidar Anayasa'yı ve AYM'yi tanımıyor
Avukat Özen: AYM ihlali tek tek açıklamış, mahkeme aksi yönde karar veremez
Bugün 13:13
Avukat Özen: AYM ihlali tek tek açıklamış, mahkeme aksi yönde karar veremez
MAHKEME CAN ATALAY DOSYASINI GÖRÜŞMEDİ
Avukat Taşçı: AYM, 'yargılamayı yenile, infazı durdur, tahliye et' diyor, karar net
26 Ekim 2023
Avukat Taşçı: AYM, 'yargılamayı yenile, infazı durdur, tahliye et' diyor, karar net
Avukat Özen: Bakan talimat veremez, gerekçeyi görmesi sonucu değiştirmez
25 Ekim 2023
Avukat Özen: Bakan talimat veremez, gerekçeyi görmesi sonucu değiştirmez
Sayfa Başına Git