Avukatlardan Can Atalay için eylem: AYM kararını uygulayın

Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Gezi Davası hükümlüsü TİP Hatay Milletvekili Atalay hakkında verdiği ihlal kararının bir an önce uygulanması için Çağlayan Adliyesi'nde eylem yaptı.

AYM, CAN ATALAY İÇİN HAK İHLALİ KARARI VERDİ Avukat Taşçı: Gecikmiş bir karar olsa da hukuk kırıntısının olduğunu gösteriyor

Adliye içindeki Themis Heykeli önünde buluşan avukatlar alkışlarla, binanın C Kapısına yürüdü.

"Karar kesin"

Eylemde ilk olarak Can'ın Arkadaşları'ndan avukat Muzaffer Değirmenci konuştu. Değirmenci, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "Gerekçeli karara göre gereken yapılır" sözlerine atıf yaptı ve gerekçenin beklenmesine ihtiyaç olmadığını AYM kararının kesin olup tüm idari ve yargı mercilerini kayıtsız bağladığını söyledi.

Atalay'ın milletvekili seçildikten sonra hemen tahliye edilmesi gerektiğini ancak beş buçuk aydır hukuksuz şekilde özgürlüğünden yoksun bırakıldığını ifade eden Değirmenci, şöyle devam etti:

"Haksız şekilde özgürlüğünden mahrum"

"Hatay halkının özgür iradesiyle milletvekili seçilen Anayasa'nın açık hükmü ile 14 Mayıs'tan sonra tahliye edilmesi gereken Can Atalay 5 buçuk aydır haksız şekilde özgürlüğünden mahrum edildi.



"Tüm bu hukuk tanımazlıklara rağmen Anayasa Mahkemesi bizlerin taleplerinin haklılığını tespit ederek meslektaşımız ve milletvekilimiz Can Atalay hakkında 'seçilme hakkı' ve 'kişi hürriyeti ve güvenliğinin' ihlal edildiğine karar verdi.



"AYM kararları kesin olup, tüm yargı mercilerini kayıtsız şartsız bağlar. Herkes AYM kararına uymak zorundadır. Bu nedenle infaz için gerekçeli kararın beklenmesine gerek yoktur. Mahkeme AYM kararı kapsamında derhal tahliye kararı vermelidir."

"Yeni bir hukuk kepazeliği yaşatılmadan..."

Değirmenci'nin ardından konuşan Atalay'ın avukatı Akçay Taşçı ise sürece değindi ve "Yeni bir hukuk kepazeliği yaşatılmadan 13. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı vermelidir" dedi.

Taşçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılmasına gerek kalmadan Yargıtay'ın bu kararı vermesi gerekiyordu. Ancak Yargıtay, yasama dokunulmazlığına ilişkin içtihatlar çok net olmasına rağmen görmezden geldi ve belki de tarihinin en kötü kararına imza attı. AYM'ye bireysel başvuruyu tartışacak hale getirdi. AYM kararlarının uygulanması konusunda hiçbir hukuki temeli olmayan tartışmalar açtı. Bir inat uğruna tahliye talebini reddetti.

"Tüm bunlara rağmen AYM dün ihlal kararı verdi ancak biz dünden beridir kararın mahkemeye ulaşıp ulaşmadığını öğrenemiyoruz, kararın buraya geldiğini biliyoruz ve mahkemeden bir an önce başka bir hukuk kepazeliği yaşatılmadan tahliye kararı vermesini istiyoruz."

(RT/AÖ)