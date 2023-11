Avukatlardan Can Atalay eylemi: Mahkeme, AYM kararını uygulamakla yükümlü

İzmir'deki hukuk örgütleri, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında ihlal kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmesi talebiyle İzmir Adliyesi’nin C Kapısı önünde açıklama yaptı.

"Can Atalay'a özgürlük" pankartının açıldığı açıklamada, "Can Atalay Meclis’e", "Can Atalay'a özgürlük" ve "AYM kararı uygulansın" dövizleri taşındı.

MA’nın haberine göre; açıklamayı yapan avukat Yağmur Gül Kartal, “AYM’nin ihlal kararını uygulamayan yerel mahkemenin tutumunun hukuka aykırı olduğunu” söyledi.

"Halkın iradesi gasp ediliyor"

"Siyasi iktidarın, seçim sandığına ve o sandıktan çıkan iradeye saygı duymaması, açıkça halk iradesinin gasp edilmesi, Hatay halkının iradesinin yok sayılmasıdır" diyen Kartal, şöyle devam etti:

"Halihazırda milletvekili olarak seçilmiş olan Can Atalay, seçmenlerinin iradesini parlamentoda temsil etmek, yasama faaliyeti içerisinde yer almak ve deprem bölgesi olan Hatay için çalışmalarına başlamak üzere derhal serbest bırakılmalıdır. Yerel mahkeme ya da Yargıtay, eninde sonunda Anayasa Mahkemesi kararını uygulamakla yükümlüdür. Tarafsız ve bağımsız olması gereken yargı kendi meşruiyetini sorgulatacak hukuksuzluklardan derhal dönmelidir."

"Kışanak bir an önce serbest bırakılmalı"

Ardından konuşan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İzmir Şubesi Eşbaşkanı Şükran Öztürk de, AYM kararlarının uygulanmamasına tepki gösterdi.

Öztürk, "azami tutukluluk süresinin dolan ve tahliyesi için AYM'ye başvuru" yapılan Kürt siyasetçi Gülten Kışanak'ın da bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

