Avukatlardan baskılara tepki

Avukatlar, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukat Volkan Bilece'nin tutuklanması ve avukatlara dönük baskıları Urfa ve Ankara’da protesto etti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirafçı Ü.A.'nın ifadelerine dayanarak başlattığı soruşturma kapsamında, 15 Şubat Cumartesi günü avukat Volkan Bilece ve avukat Hebun Hakan Akkaya evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı. Bilece, Mersin Sulh Ceza Hakimliğince mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; ÖHD, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Adalet İçin Hukukçular, Demokrasi İçin Hukukçular, Hukukçu Dayanışması ile Toplumsal Hukuk üyesi avukatlar, Ankara Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptı.

ÖHD Ankara Şubesi yöneticilerinden Sipan Cizreli, avukat Bilece'nin tutuklanmasının "hukukla izahı olmadığını" söyledi.

"Avukatların mücadele pratikleri ve mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef alınması ve kriminalize edilmesi hem Avukatlık Kanunu’na hem de uluslararası sözleşmelere aykırıdır” diyen Cizreli, Bilece’nin tahliye edilmesini ve gözaltındaki avukatların serbest bırakılmasını istedi.

"Siyasallaşmış yargıya karşı dimdik duracağız"

Ayrıca ÖHD ve İnsan Hakları Derneği (İHD), ÖHD Urfa Barosu binasında bir basın açıklaması gerçekleştirdi.



Fotoğraf: MA

Urfa’da yapılan basın açıklamasında ÖHD Şube Eşbaşkanı Yasin Aktaş, şunları söyledi:

"Bizler özgürlükçü ve demokratik bir hukukun inşaası için çalışmaya ve çabalamaya devam edeceğiz. Katledilmeler, tutuklamalar, yargılamalar ve baskılar bizi mesleğimizi inandığımız gibi yapmamızdan alıkoyamayacaktır. Mesleğimizin siyasallaşmış yargı eliyle kriminalize edilmesine hiçbir zaman izin vermedik, vermeyeceğiz. Tüm baskılara rağmen bir adım dahi geri atmadığımız gibi bugün de evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda hak savunuculuğu yapmaya ve siyasallaşmış yargıya karşı dimdik durmaya devam edeceğiz. Gözaltına alınan, tutuklanan meslektaşlarımız derhal serbest bırakılsın.

(EC)