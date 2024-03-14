Avukatlardan açıklama: Ayakkabı çıkarma dayatması sona erdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla başlatılan üst araması dayatması sona erdi.

Demirtaş, dün (13 Mart) görüşe çıkacağı sırada gardiyanlar ayakkabılarının çıkartılmasını istedi.

Bunun üzerine Demirtaş, aile, milletvekili ve avukat görüşlerine çıkmayacağını duyurdu.

Demirtaş’ın avukatları ve DEM Parti Adalet Bakanlığıyla görüşmeler yaptı.

Avukatı duyurdu: Demirtaş görüşlere çıkmayacak

Görüşmelerin ardından Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir, sosyal medya hesabından, ayakkabı çıkartma dayatmasından vazgeçildiğini duyurdu.

"Demirtaş Savunma Grubu" imzasıyla paylaşılan açıklamada şöyle denildi:

Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'a avukat görüşü öncesi ve sonrası dayatılan ayakkabı çıkarma şeklindeki hukuksuzluktan, yapılan görüşmeler sonucu vazgeçilmiştir.

Konuya gösterilen duyarlılık ve verilen destek için herkese teşekkür ediyor, müvekkilimiz Sayın Demirtaş'ın selamlarını iletiyoruz."

DEM Parti’den tepki: Demirtaş'a yönelik hukuksuz dayatmayı reddediyoruz

(RT)