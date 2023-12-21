Avukatlardan 13. Ağır Ceza'ya dilekçe: AYM kararının uygulanması talep ediyoruz

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’nun ikinci kez “hak ihlali” kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay’ın avukatları Fikret İlkiz, Deniz Özen, Evren İşler ve Akçay Taşçı, kararın gönderildiği 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sundu.

Avukatlar, dilekçede AYM’nin “kısa kararının” saat 15.05'te mahkemeye gönderildiğini belirttiler

AYM kararının yerine getirilmesi talep edilen dilekçede özetle şöyle denildi: "Tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi’ hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasına ve Şerafettin Can Atalay hakkındaki mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulmasına, bulunduğu Marmara Kapalı Cezaevinden tahliyesini ve yeniden yapılacak yargılama ile 'durma' kararı verilmesini talep ederiz."

CAN ATALAY İÇİN İKİNCİ KEZ İHLAL KARARI AYM üyeleri oybirliğiyle ‘kararı uygulayın’ dedi

(RT)