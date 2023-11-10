Avukatlar yargı krizine karşı sokakta

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili avukatlar, ellerinde Anayasa kitapçığıyla Ankara’da yürüyüş başlattı.

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Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) çağrısıyla Ankara Adliyesinden Yargıtay Başkanlığına yürüyen avukatlar, “Savunma susmadı, susturulamaz”, “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

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“Yaratılmak istenen bir rejim değişikliği”

Evrensel gazetesinin haberine göre yürüyüşün başlangıcında adliye önünde açıklama yapan Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, “bu ülkenin hukukçularına, insanlarına hiçbir şekilde reva görülemeyecek, yargı eliyle hukuka sürülen kara lekenin yansımalarını hep birlikte yaşadıklarını” söyledi. Buna ve yargının siyasal amaçlarla kullanılmasına son verilmesi için Yargıtay'ın önüne yürüdüklerini belirtti.

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Köroğlu, yürüyüşün devamında yaptığı açıklamada, “Bu Anayasayı öğrenmeleri için önlerine bırakacağız. AYM kararlarının uygulanmadığı bir yerde yargıdan bahsedilemez. Hukukun olmadığı yerde de bir toplum düzeninden bahsedemezsiniz. Yaratılmak istenen hukuksuz düzen ve belki de bir rejim değişikliğidir. Buna ortam hazırlamalarına izin vermiyoruz” dedi.

Bu sorunun sadece avukatların değil tüm vatandaşların sorunu olduğunu söyleyen Köroğlu, temel hak ve özgürlükler için herkesin sesini çıkarması gerektiğini vurguladı.

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Sağkan: Tarihi bir sorumluluğumuz var

TBB binası önünde açıklama yapan TBB Başkanı Erinç Sağkan, sürecin kurumlar arası çekişme olarak adlandırılamayacağını söyledi:

“İçinde bulunduğumuz süreç basit bir hakim içtihat farklılığı gibi yorumlanacak konu değildir. İçerisinde bulunduğumuz süreç, kurumlar arasındaki çekişme olarak adlandırılamaz. İçinde bulunduğumuz süreç, Anayasanın 2. maddesinin açıkça yok sayıldığı, artık bir hukuk devleti olup olmadığının tartışıldığı ve buna karar verileceği bir süreçtir. Tarihi bir sorumluluğumuz var. Aldığımız mirası yerine getirebilmek adına Türkiye'de savunmayı temsil eden avukatlar olarak sesimizi yükseltiyoruz.”

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(AS)