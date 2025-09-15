ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 15 Eylül 2025 09:12
 ~ Son Güncelleme: 15 Eylül 2025 09:27
1 dk Okuma

Avukatlar İmralı’ya doğru yola çıktı

Asrın Hukuk Bürosu avukatları PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya doğru yola çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Asrın Hukuk Bürosu avukatları Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya doğru yola çıktı. Görüşmeyi gerçekleştirecek heyette Cengiz Yürekli, Raziye Öztürk, İbrahim Bilmez yer alıyor.

Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Faik Erol, İmralı’da 27 Şubat’ta Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş ile yapılan görüşmede yer aldı. Avukatlar Rezan Sarıca ve Newroz Uysal Aslan son olarak 7 Ağustos 2019'da İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

Heyetteki avukatların uzun yıllar sonra görüşmelere katılmış olması dikkat çekti. Yürekli ve Bilmez yaklaşık 6 yıl sonra müvekkilleriyle görüşmek için İmralı Adası’na gitti.

Ayrıntılar gelecek.

(NÖ)

