Avukatlar hayvan hakları ihlallerini uluslararası yargıya taşıyacak

Avukatın Sesi İnisiyatifi (ASİ), hayvan hakları dernekleri ve avukatlar, hayvanlara yönelik hak ihlalleri nedeniyle uluslararası başvuru yollarına gideceklerini duyurdu.

İnisiyatif, 2024’te yürürlüğe giren yasal düzenlemenin ardından çok sayıda hayvanın yaşam hakkının ihlal edildiğini, hayvanların öldürme, işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığını belirtti.

ASİ, söz konusu ihlallerin iç hukuk yollarıyla önlenemediğini ve uygulamadaki cezasızlığın sorunu derinleştirdiğini savundu.

Açıklamada, hayvanların yanı sıra hayvan hakları savunucularının uğradığı ihlallerin de uluslararası yargı mercilerine taşınacağı belirtildi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında yapılacak başvurunun ardından basın açıklaması düzenlenecek.

Açıklama, 2 Ekim Cuma günü saat 12.00’de İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde yapılacak.

İnisiyatif, gönüllüleri, sivil toplum örgütlerini ve avukatları basın açıklamasına katılmaya çağırdı.

2024’teki hayvan yasası ne getirdi?

TBMM, 30 Temmuz 2024’te Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu kabul etti; düzenleme 2 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Yasayla sokakta yaşayan köpeklerin belediyeler tarafından toplanarak bakımevlerine götürülmesi ve barınaktan kurtarılıncaya kadar burada tutulması öngörüldü.

Düzenleme, belirli koşullarda hayvanların öldürülmesinin de önünü açtığı gerekçesiyle hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti. Savunucular, yeterli bakımevi kapasitesi bulunmadığını, kitlesel toplamanın hayvanların kapatılması ve öldürülmesiyle sonuçlanabileceğini söyledi; çözüm olarak yaygın kısırlaştırma, aşılama, yerinde yaşatma ve hayvan üretimi ile satışının denetlenmesini savundu.

Yasa görüşmeleri boyunca İstanbul başta olmak üzere birçok kentte protestolar düzenlendi. Hayvan hakları örgütleri düzenlemeyi “ölüm yasası” ve “katliam yasası” olarak adlandırarak geri çekilmesini istedi.