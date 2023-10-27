ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Ekim 2023 14:54
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2023 18:51
3 dk Okuma

Avukatlar Atalay için eylemde: İktidar Anayasa'yı ve AYM'yi tanımıyor

AYM'nin Can Atalay için verdiği ihlal kararının yerine getirilmesi için Çağlayan Adliyesi'nde oturma eylemi yapan avukatlar, mahkemeden karar çıkana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirttiler.

Ruken Tuncel
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel

Can'ın Arkadaşları/Meslektaşları, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM)  ihlal kararına rağmen 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyayı hâlâ karara bağlamamasına tepki olarak dün (26 Ekim) başladıkları oturma eylemine devam ediyorlar.

AYM kararının yerine getirilmesi için Çağlayan Adliyesi'ndeki Themis Heykeli önünde eylem yapan avukatlar, mahkemeden karar çıkana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirttiler.

AYM’nin Can Atalay gerekçeli kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
AYM’nin Can Atalay gerekçeli kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Bugün 10:53

Erdem: AYM, mahkemeye takdir hakkı tanımıyor

bianet'e konuşan avukat Ümit Erdem, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği ihlal kararlarını hatırlattı ve "AYM önceki ihlal kararlarından farklı olarak bu sefer doğrudan ağır ceza mahkemesinin tahliye kararı vermesi yönünde hüküm oluşturuyor. Takdir hakkı içermeyen bir açık hükme rağmen mahkeme heyeti tensip oluşturup karar vermemek için çabalıyor, hatta mesai saati içinde adliyeyi terk etmek de dahil her türlü yöntemi deniyor" dedi.

Avukat Özen: AYM ihlali tek tek açıklamış, mahkeme aksi yönde karar veremez
Avukat Özen: AYM ihlali tek tek açıklamış, mahkeme aksi yönde karar veremez
Bugün 13:13

"Mahkeme görevi ihmal suçu işliyor"

Mahkemenin karar vermesinin "görevi ihmal" suçu oluşturduğunu belirten Erdem, şöyle devam etti: "Anayasa Mahkemesi kararı karşısında mahkemenin direnmesi veya tensip oluşturmaması açıkça kişiye özgürlükten yoksun kılma ve görevi ihmal suçunu oluşturuyor. Dolayısıyla önceki kararların aksine aleyhte karar vermesi çok açık hukuksuzluk olacağı için karar vermemeyi tercih ediyorlar.

"Biz de avukatlar olarak bir an önce tahliye kararı verilmesi ve bu hak ihlalinin giderilmesi için adliyeyi terk etmeme kararı aldık, iki gündür mesai saatlerinde adliyede oturarak ve kalemle görüşerek kararın yazılmasını bekliyoruz."

Avukat Taşçı: AYM,
MAHKEME CAN ATALAY DOSYASINI GÖRÜŞMEDİ
Avukat Taşçı: AYM, 'yargılamayı yenile, infazı durdur, tahliye et' diyor, karar net
26 Ekim 2023

Aytaç: İktidarın talebiyle hukuk uygulanıyor

Avukat Kemal Aytaç ise; yargı kararlarına değindi ve “Artık bu ülkede adaletin sağlanması konusunda çok kötü bir noktadayız” dedi. Aytaç, “yargının hiçbir zaman bağımsız olmadığını ancak son yıllarda çok daha kötü bir noktaya gelindiğini” söyledi:

“Ülkenin son yıllarda çok daha kötü bir noktaya geldiğini çok açık görüyoruz. Eskiden minareyi çalar kılıfını uydururlardı, şimdi kılıfa da ihtiyaç duymuyorlar. Gözümüzün içine bakarak ceza muhakemesi usulünü ve ceza kanunu açıkça çiğniyorlar. Siyasi iradenin talep ve talimatları doğrultusunda 'bir hukuk' uygulanıyor.

"Karar verilene kadar oturacağız"

“Siyasi iktidar en temel kanunu Anayasa'yı ve onun denetimini yapan Anayasa Mahkemesini karşısına alıyor ve tanımıyor. Gezi Davası ve Can Atalay kararı da bunun somut göstergesidir, biz bir an önce mahkemenin karar vermesini bekliyoruz. Karar verilene kadar burada oturmaya devam edeceğiz.”

(RT)

Can Atalay eylemleri AYM
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

Devamını Göster
diğer yazıları
Onur Gencer'in avukatı Yargıtay'a başvurdu: Akıl sağlığı yerinde değil
Bugün 16:46
Onur Gencer'in avukatı Yargıtay'a başvurdu: Akıl sağlığı yerinde değil
Avukat Özen: AYM ihlali tek tek açıklamış, mahkeme aksi yönde karar veremez
Bugün 13:13
Avukat Özen: AYM ihlali tek tek açıklamış, mahkeme aksi yönde karar veremez
MAHKEME CAN ATALAY DOSYASINI GÖRÜŞMEDİ
Avukat Taşçı: AYM, 'yargılamayı yenile, infazı durdur, tahliye et' diyor, karar net
26 Ekim 2023
Avukat Taşçı: AYM, 'yargılamayı yenile, infazı durdur, tahliye et' diyor, karar net
Avukatlardan Can Atalay için eylem: AYM kararını uygulayın
26 Ekim 2023
Avukatlardan Can Atalay için eylem: AYM kararını uygulayın
Avukat Özen: Bakan talimat veremez, gerekçeyi görmesi sonucu değiştirmez
25 Ekim 2023
Avukat Özen: Bakan talimat veremez, gerekçeyi görmesi sonucu değiştirmez
Sayfa Başına Git