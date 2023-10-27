Avukatlar Atalay için eylemde: İktidar Anayasa'yı ve AYM'yi tanımıyor

Can'ın Arkadaşları/Meslektaşları, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal kararına rağmen 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyayı hâlâ karara bağlamamasına tepki olarak dün (26 Ekim) başladıkları oturma eylemine devam ediyorlar.

AYM kararının yerine getirilmesi için Çağlayan Adliyesi'ndeki Themis Heykeli önünde eylem yapan avukatlar, mahkemeden karar çıkana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirttiler.

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Erdem: AYM, mahkemeye takdir hakkı tanımıyor

bianet'e konuşan avukat Ümit Erdem, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği ihlal kararlarını hatırlattı ve "AYM önceki ihlal kararlarından farklı olarak bu sefer doğrudan ağır ceza mahkemesinin tahliye kararı vermesi yönünde hüküm oluşturuyor. Takdir hakkı içermeyen bir açık hükme rağmen mahkeme heyeti tensip oluşturup karar vermemek için çabalıyor, hatta mesai saati içinde adliyeyi terk etmek de dahil her türlü yöntemi deniyor" dedi.

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"Mahkeme görevi ihmal suçu işliyor"

Mahkemenin karar vermesinin "görevi ihmal" suçu oluşturduğunu belirten Erdem, şöyle devam etti: "Anayasa Mahkemesi kararı karşısında mahkemenin direnmesi veya tensip oluşturmaması açıkça kişiye özgürlükten yoksun kılma ve görevi ihmal suçunu oluşturuyor. Dolayısıyla önceki kararların aksine aleyhte karar vermesi çok açık hukuksuzluk olacağı için karar vermemeyi tercih ediyorlar.

"Biz de avukatlar olarak bir an önce tahliye kararı verilmesi ve bu hak ihlalinin giderilmesi için adliyeyi terk etmeme kararı aldık, iki gündür mesai saatlerinde adliyede oturarak ve kalemle görüşerek kararın yazılmasını bekliyoruz."

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Aytaç: İktidarın talebiyle hukuk uygulanıyor

Avukat Kemal Aytaç ise; yargı kararlarına değindi ve “Artık bu ülkede adaletin sağlanması konusunda çok kötü bir noktadayız” dedi. Aytaç, “yargının hiçbir zaman bağımsız olmadığını ancak son yıllarda çok daha kötü bir noktaya gelindiğini” söyledi:

“Ülkenin son yıllarda çok daha kötü bir noktaya geldiğini çok açık görüyoruz. Eskiden minareyi çalar kılıfını uydururlardı, şimdi kılıfa da ihtiyaç duymuyorlar. Gözümüzün içine bakarak ceza muhakemesi usulünü ve ceza kanunu açıkça çiğniyorlar. Siyasi iradenin talep ve talimatları doğrultusunda 'bir hukuk' uygulanıyor.

"Karar verilene kadar oturacağız"

“Siyasi iktidar en temel kanunu Anayasa'yı ve onun denetimini yapan Anayasa Mahkemesini karşısına alıyor ve tanımıyor. Gezi Davası ve Can Atalay kararı da bunun somut göstergesidir, biz bir an önce mahkemenin karar vermesini bekliyoruz. Karar verilene kadar burada oturmaya devam edeceğiz.”

(RT)