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KADIN
Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2025 14:54
 ~ Son Güncelleme: 13 Mayıs 2025 15:40
2 dk Okuma

Avukatlar Adliye’den seslendi: Toplumsal cinsiyet kavramı yasaklanamaz

Açıklamada, toplumsal cinsiyetin bir “sosyal inşa” olduğunu dile getirmenin bilimsel ve hukuki bir gerçek olduğu vurgulandı ve bakanlıkların bu gerçeği yasaklamakla değil, tanımakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Merkezi LGBTİ+ Alt Çalışma Grubu üyeleri İstanbul’daki bir adliye binasının önünde basın açıklaması yapıyor. Merdivenlerde bir araya gelen çok sayıda avukat ve destekçi, cübbeleriyle birlikte ciddi ve kararlı bir duruş sergiliyor.
Fotoğraflar: Evrim Kepenek / bianet

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi LGBTİ+ Alt Çalışma Grubu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2 Mayıs 2025’te yayımladığı “toplumsal cinsiyet” ile ilgili bazı kavramların kullanımını yasaklayan genelgeye tepki gösterdi.

Aile Bakanlığı’ndan toplumsal cinsiyet kavramlarına yasaklama girişimi
Aile Bakanlığı’ndan toplumsal cinsiyet kavramlarına yasaklama girişimi
7 Mayıs 2025
Genelgede, “toplumsal cinsiyet”, “toplumsal cinsiyet kimliği”, “LGBT”, “SOGIESC” (cinsel yönelimler, cinsiyet kimlikleri, ifadeleri ve özellikleri) ve “kapsamlı cinsellik eğitimi” gibi kavramların kamu kurumlarında kullanılmasının yasaklandığı, bu kavramların eğitim içerikleri ve politika belgelerinden çıkarılması gerektiği belirtiliyor.

“Genelge hukuka aykırı”

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi'nden "Toplumsal cinsiyet yasaklanamaz" sloganı ile çıkan avukatlar adliye önündeki açıklamada, İstanbul Barosu ise bu düzenlemeye tepki göstererek, bunun yalnızca kavramlara değil, kadınların ve LGBTİ+ bireylerin hak mücadelesine açık bir saldırı olduğunu vurguladı.

Baro açıklamasında, söz konusu genelgenin yalnızca kavramsal bir müdahale değil, kadınların ve LGBTİ+’ların kazanımlarını hedef alan kapsamlı bir ideolojik dönüşümün parçası olduğu vurgulandı. 

"Toplumsal cinsiyet yalnızca akademik değil, aynı zamanda politik bir mücadele aracıdır” denilen açıklamada, bu kavramın dışlanmasının patriyarkal tahakkümün kurumsallaştırılması anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada, toplumsal cinsiyetin bir “sosyal inşa” olduğunu dile getirmenin bilimsel ve hukuki bir gerçek olduğu vurgulandı ve bakanlıkların bu gerçeği yasaklamakla değil, tanımakla yükümlü olduğu vurgulandı. 

 İstanbul Barosu, Anayasa’nın eşitlik ilkesi ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ışığında, bu genelgenin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte yürürlüğe konulan politikaların, LGBTİ+’ları hedef gösterdiği ve toplumda ikili cinsiyet rejimini tahkim etmeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, bu tür uygulamaların kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı yargı süreçlerini de derinleştireceği uyarısı yapıldı.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Merkezi LGBTİ+ Alt Çalışma Grubu, “Toplumsal cinsiyet kavramı yasaklanamaz! LGBTİ+’lar hedef gösterilemez!” diyerek hukuki ve fiili mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

Haber Yeri
İstanbul
toplumsal cinsiyet çalışmaları LGBT+ toplumsal cinsiyet rolleri
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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