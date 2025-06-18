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Yayın Tarihi: 18 Haziran 2025 09:17
 ~ Son Güncelleme: 18 Haziran 2025 09:20
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Avukatı, Mehmet Murat Çalık’ın tahliyesini talep etti: Hayati riski var

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık’ın avukatı Cihan Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mevcut sağlık sorunlarının tutukluluk koşullarıyla birleştiğinde ciddi bir hayati risk oluşturduğunu vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avukatı, Mehmet Murat Çalık’ın tahliyesini talep etti: Hayati riski var
*Mehmet Murat Çalık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu nedeniyle tahliyesi talep edildi. Avukatı Cihan Ünal, kanser tedavisi gören Çalık’ın cezaevi koşullarında kalmasının geri dönülemez sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, 17 Haziran’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi başvuru yapıldığını açıkladı.

CHP’li Başkan Murat Çalık, 19 Mart’ta gözaltına alınmış, 23 Mart 2025’te tutuklanarak önce Silivri Cezaevi’ne, ardından 4 Nisan’da İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilmişti. Akut lösemi ve lenfoma hastalıklarıyla daha önce iki kez mücadele ettiği bilinen Çalık’ın, tutuklu bulunduğu süre boyunca yaklaşık 15 kilo kaybettiği ve tiroit rahatsızlıklarının da ilerlediği ifade edildi.

“Cezaevi koşulları hayati risk oluşturuyor”

Çalık’ın avukatı Cihan Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mevcut sağlık sorunlarının tutukluluk koşullarıyla birleştiğinde ciddi bir hayati risk oluşturduğunu vurguladı.

Ünal, Çalık’ın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da sağlık durumu nedeniyle askerlikten muaf tutulduğunu hatırlatarak, cezaevi ortamında hastalıklarının nüksetme riskinin yüksek olduğunu dile getirdi.

“Mehmet Murat Çalık, geçirdiği ağır hastalıklar nedeniyle ciddi bir sağlık geçmişine sahiptir. Cezaevi koşulları, özellikle hızlı kilo kaybı ve tiroit sorunlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, müvekkilimiz için geri döndürülemez sonuçlar doğurma riski taşımaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 103. maddesi uyarınca tahliye talebinde bulunduk. Bu süreçte kamuoyunun desteğini bekliyoruz.”

“Adli kontrolle serbest bırakılmalı”

Ünal, hukukun temel ilkeleri ve insan haklarına saygı çerçevesinde, Çalık’ın sağlık durumu dikkate alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının en adil ve insani çözüm olacağını söyledi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hasta mahpus Mehmet Murat Çalık İBB operasyonu Ekrem İmamoglu
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