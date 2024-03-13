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Yayın Tarihi: 13 Mart 2024 15:17
 ~ Son Güncelleme: 13 Mart 2024 15:23
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Avukatı duyurdu: Demirtaş görüşlere çıkmayacak

Edirne Cezaevi’nde tutulan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, Demirtaş'tan ayakkabılarını çıkartması istendiğini belirterek müvekkilinin görüşlere çıkmama kararı aldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Avukatı duyurdu: Demirtaş görüşlere çıkmayacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, müvekkili ile görüşmek için Edirne Cezaevi'ne gittiğini ancak Demirtaş'ın arama uygulamasını kabul etmediği için görüşe çıkmadığını duyurdu.

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Demir, Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla Demirtaş'tan odadan her giriş çıkışında ayakkabılarını çıkartması istendiğini söyledi.

 “Ayakkabılarını çıkarması dayatıldı”

Sosyal medyadan açıklama yayınlayan Demir şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlere çok az bir zaman diliminin kaldığı şu günlerde, Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş'a onur kırıcı üst araması dayatılmaya başlanmıştır.”

“Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla, bugünden itibaren, Sayın Demirtaş'ın görüş için odadan her çıkış ve girişinde, kameraların önünde ayakkabılarını çıkarması dayatılmaktadır.”

“Sayın Demirtaş, bu uygulamayı onur kırıcı bir zorbalık olarak tanımladığını ve asla kabul etmeyeceğini belirterek bundan böyle aile, avukat ve milletvekili görüşlerine çıkmayacağını ifade etmektedir. Konuyla ilgili, DEM Parti Genel Merkezi de acilen bilgilendirilmiştir. Parti yetkilileri, Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak bu onur kırıcı dayatmadan derhal vazgeçilmesini isteyecektir."

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(EMK)

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