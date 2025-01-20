Avukatı açıkladı: Zorla Adli Tıp'a götürülen Dilek Ekmekçi tekrar cezaevine götürüldü

Ceza Hukukçusu Dr. Dilek Ekmekçi'nin avukatı Efe Eldek, müvekkilinin Bakırköy Cezaevi’nden zorla Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğünü açıkladı. Eldek, sonrasında Ekmekçi'nin tekrar Bakırköy Cezaevi'ne götürüldüğünü duyurdu.

Eldek, Ekmekçi’nin bu süreçte fiziksel şiddete maruz kaldığını ve temel ihtiyaçlarını dahi karşılamasına izin verilmediğini belirtti.

Avukat Efe Eldek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkil Av. Dr. Dilek Ekmekçi, Bakırköy Cezaevi’nin kafasına göre yazdığı müzekkere ile zorla Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Kendisini zorla götürdüklerinden kaşı yarılmış ve tuvalet ihtiyacını dahi karşılaması engellenmiş.”

Dr. Dilek Ekmekçi, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" iddiasıyla yargılanıyor. 10 Ocak’ta görülen davanın ikinci duruşmasında mahkeme, Ekmekçi’nin tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Bir sonraki duruşma 31 Ocak’ta yapılacak.

Avukat Eldek, cezaevi yönetiminin keyfi uygulamalarla müvekkilinin haklarını ihlal ettiğini savundu. Zorla Adli Tıp Kurumu’na götürülme sırasında Ekmekçi’nin fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını vurgulayan Eldek, bu durumun insan haklarına ve adil yargılama ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti.

"Darp raporu alındı"

Eldek sonrasında şu paylaşımı yaptı:

"Müvekkilin zorla götürülürken darp edildiği hem ATK raporu ile hem de Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nin raporu ile tespit edilmiştir. Dilek Hanım şu anda tekrar cezaevine götürülüyor."

Hatırlatma: Ceza hukukçusu Dilek Ekmekçi, daha önce MHP ve Ülkü Ocakları’nın önde gelen isimleri hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiasıyla suç duyurusunda bulunduktan sonra 1 Eylül’de tutuklanmıştı. 22 Ekim’deki ilk duruşmada serbest bırakılmış ve ertesi gün aynı suçtan tekrar tutuklanmıştı.

(EMK)