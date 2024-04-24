Avukatı açıkladı: Makbule Özer için rapor veren ATK'nin tercümanı güvenlik görevlisi

ATK'nin Makbule Özer hakkında bir yılda üç ayrı farklı karar verdiğine dikkat çeken Avukat Erhan Çiftçiler, son raporda ATK tercümanının güvenlik görevlisi olduğunu belirterek, bu durumun usule aykırı olduğunu söyledi.

Van Edremit’te yaşayan Makbule Özer ve Hadi Özer’in evlerine 24 Temmuz 2018'de içeride "örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla baskın yapan polisler, tüm aile üyelerini gözaltına alındı. Daha sonra Makbule Özer ve Hadi Özer hakkında, "yardım ve yataklık" suçlamasıyla dava açıldı. Dava sonucunda çifte, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

MA’dan Ruken Polat’ın haberine göre, cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Özer çifti, 9 Mayıs 2022'de tutuklandı ve Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne gönderildi.

Birçok hastalığı bulunan yüzde 61 engelli Makbule Özer, cezasının bir yıl ertelenmesi üzerine 7 Eylül 2022’de tahliye edildi. Hadi Özer ise cezasını tamamladıktan sonra tahliye edildi.

Bir yıl aradan sonra Adli Tıp Kurumu (ATK), Makbule Özer hakkında “cezaevinde kalabilir” şeklinde ikinci bir rapor düzenledi.

İlk rapor ve ikinci rapordaki çelişkiler nedeniyle Van Cumhuriyet Başsavcılığı Özer'in cezasını erteleyerek, başka bir rapor düzenlenmesi yönünde ATK'ye zaman tanıdı. Bunun üzerine 3 Nisan 2024'te ATK'nin hazırladığı "cezaevinde kalabilir" raporundan sonra Özer 22 Nisan’da tutuklanarak, Van T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

ATK'nin verdiği raporda Özer'in Türkçe bilmemesinden dolayı Kürtçe tercümanlık yapan kişinin ise "güvenlik görevlisi" olduğu ortaya çıktı.

Özer’in yeniden tutuklanmasını değerlendiren Avukat Erhan Çiftçiler, “ATK, kişi ölüme yaklaşmadığı sürece veya ölümün gerçekleşmesine yakın bir zaman gelmediği sürece insanları cezaevinde tutuyor” diye tepki gösterdi.

Özer’e verilen ceza, tutuklanması ve ATK sürecinin bir hukuksuzluk zinciri oluşturduğunu ifade eden Çiftçiler, Özer’in tek başına yaşamını idame edememesine rağmen devlet kurumlarının “tek başına yaşamını idame edebilir” şeklinde rapor vermesinin hukuki bir yönünün olmadığını söyledi.

Ne olmuştu? Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan Makbule Özer ve Hadi Özer, çiftinin evlerine 24 Temmuz 2018'de evde bir "örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla baskın yapılmıştı. Baskında tüm aile bireyleri gözaltına alınmış daha sonra ise Makbule Özer ve Hadi Özer hakkında "yardım ve yataklık" suçlamasıyla dava açılmıştı. Dava sonucunda çifte 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtayın cezayı onamasının ardından Özer çifti, 9 Mayıs 2022'de tutuklanarak Van Yüksek Güvenlikli Cezaevine gönderilmşti. Birçok rahatsızlığı bulunan yüzde 61 engelli Özer, cezasının bir yıl ertelenmesi üzerine 7 Eylül 2022’de tahliye edilmişti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Makbule Özer için geçen yıl 'cezaevinde kalamaz' , bu yıl ise 'cezaevinde kalabilir' raporu veren Adli Tıp Kurumu, raporları arasındaki çelişkinin giderilmesini istemişti. Başsavcılık, çelişkinin giderilmesinin ardından Özer'in durumunun yeniden değerlendirilmesine karar vermiş ve cezaevine girmeyecek olan Özer hakkında herhangi bir adli kontrol kararı da uygulanmamasına hükmetmişti.

(EMK)