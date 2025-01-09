Avukat Zülfikar Erden hayatını kaybetti

Avukat Zülfikar Erden dün (8 Ocak) akşam spor salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

38 yaşındaki Erden'in cenazesi bugün yapılan otopsi işleminin ardından memleketi Dersim'e yolcu edildi.

Erden'in cenazesinin yarın (10 Ocak) Dersim'in Ovacık ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Erden, pandemi döneminde İstanbul’dan Antalya’ya göç etmişti.

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi eski üyesi Erden, TV10'un kapatılması, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin yargılanması ve ÖHD'li dokuz avukat hakkında açılan davada avukatlık yapmıştı.

(RT)