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Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 14:44
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2023 17:57
3 dk Okuma

Avukat Yılmaz: Adem Suriye’ye gönderilirse hayatı riske girecek

Gözaltına alındıktan sonra Urfa’nın Harran ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi’ne gönderilen Suriyeli aktivist Adem Maarastawi'nin avukatı Abdülhalim Yılmaz, "Adem Suriye’ye gönderilirse orada hayatı tehlikeye girebilir, bu durumun dikkate alınmasını bekliyoruz. Çünkü Adem aktivist bir kimliğe sahip" dedi.

Ruken Tuncel
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Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/18/avukat-yilmaz-adem-suriyeye-gonderilirse-hayati-riske-girecek-9.jpg

11 yıl önce Suriye’den Türkiye’ye gelen  insan hakları aktivisti Suriyeli Adem (Abdulmalik) Maarastawi, 12 Ekim Perşembe günü iş yerinden gözaltına alındı.

Maarastawi, gözaltına alındıktan sonra önce Tuzla Geri Gönderme Merkezi’ne ardından Urfa’nın Harran ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi’ne gönderildi.

Sağlık problemleri yaşayan ve Suriye’ye geri gönderilme riski olan Maarastawi’nin avukatı Abdulhalim Yılmaz, son durumu bianet’e anlattı.

Avukat Yılmaz, müvekkili Maarastawi ile dün (17 Ekim) telefonda görüştüklerini ve günlerdir ilaçlarının kendisine verilmediğini aktardı.

Yılmaz, "Adem, alındığı günden bugüne kadar ilaçlarını hiç kullanamadı ve bu durum çok büyük bir sorun ve risk yaratıyor, kamp koşullarını da düşününce kaygı duyuyoruz" dedi.

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"Adem’in gönderilmesi risk barındırıyor"

Maarastawi’nin daha ne kadar Barınma Merkezi'nde tutulacağını bilmediklerini söyleyen avukat Yılmaz, şöyle konuştu:

“Adem’in durumu şu an askıda, belirsizliğini koruyor, Harran Barınma Merkezi’nde bekliyor zorla ülkesine gönderilebilir veya geçici koruma kimliği verilebilir. Ancak biz, son aylarda, Harran ve Antep’e gönderilenlerin  büyük çoğunluğunun zorla bir şekilde  Suriyeye gönderildiğine tanık olduk.

"Adem için de bu kaygımız var. Fakat Adem’in gönderilmesi daha büyük bir risk barındırıyor, Suriye’ye gönderilirse hayatı riske girecek. Çünkü Adem aktivist bir kimliğe sahip, göçmen işçilerin haklarıyla ilgili çalışmalar yapıyor.

“Türkiye’de yakalanmasının nedenin de bu olduğunu düşünüyoruz. Aktivist ve bilinen bir isim. Zaten iş yerine gittiklerinde direkt alıp çıkıyorlar, iş yerinde başka göçmenler olmasına rağmen diğerlerine herhangi bir şey veya kimlik sormuyorlar.”

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"Geri gönderilmesi için bir neden yok"

Maarastawi’nin hiçbir suç kaydının bulunmadığını da özellikle vurgulayan Yılmaz, “Suriyeye gönderilmesi için hiçbir neden yok. Suriye’ye gönderilen her mültecinin yaşamının tehlikeye gireceğini kesin olarak söyleyemeyiz, orada asker ve sivil ölümü haberlerine sıkça rastlıyoruz.

" Ancak Adem için bu tehlikenin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz, Adem gönderilirse, özellikle radikal fikirlere sahip olan kişi veya gruplardan da ayrıca zarar görebilir. Suriyede hayatı ciddi şekilde riske girecektir, bu durumun dikkate alınmasını bekliyoruz” dedi.

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"Göç İdaresi hukuku dikkate almıyor"

Yılmaz, Maarastawi’nin geri gönderilmemesi için hukuki başvurular yaptıklarını ancak Göç İdaresi’nin hukuku dikkate almadığını söyledi ve sözlerini şöyle noktaladı:

“Bir kişinin gönderilmesine karar verildiğinde ve kişi dava açtığında sonuçlanana kadar beklemeniz gerekir fakat Göç İdaresi bunu, özelikle son üç ayda dikkate almıyor, adeta kanunu askıya alıyor.

"Gönderilmesine karar verilen kişiye, kişi istemese de zorla geri dönüş belgesi imzalatılıyor veya imzalanmış gibi gösteriyor ve gönderiyor. Anayasa Mahkemesinin bu duruma ilişkin yakın zamanda verdiği hak ihlali kararı olsa dahi bu çoğunlukla dikkate alınmıyor. Müvekkilimizin sağlık durumu da endişeleri arttırıyor.

"Sağduyulu ve insani bir çözüm de elbette mümkün. Bu da, Maarastawi hakkında karar verecek ve uygulayacak olan göç idaresine ait. "

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(RT)

göç zorla geri gönderme
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
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bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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Suriyeli aktivist Adem Maarastawi gözaltına alındı
13 Ekim 2023
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