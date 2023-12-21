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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 21 Aralık 2023 14:50
 ~ Son Güncelleme: 21 Aralık 2023 15:58
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DİLEK ACU DAVASI

Avukat Yaman: Kadın cinayetine giden yol bu davalardan geçiyor

Sanığın suçlamaları kabul etmediği duruşmaya, Dilek Acu da güvenliği olmadığı için katılmadı. Duruşma 25 Ocak 2024’e bırakıldı.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Avukat Yaman: Kadın cinayetine giden yol bu davalardan geçiyor
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Kendisini sistematik olarak darp eden ve öldürmekle tehdit eden Ahmet Ç.’ye karşı evinin önünde barikat kuran Dilek Acu’nun davası, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ndeki 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Ahmet Ç. “ısrarlı takip”, “tehdit” ve “konut dokunulmazlığı ihlali” ve “mala zarar verme” suçlarından yargılanıyor. Davanın ilk duruşmasıydı.

Sanığın suçlamaları kabul etmediği duruşmaya, Dilek Acu da güvenliği olmadığı için katılmadı. Duruşma 25 Ocak 2024’e bırakıldı.

Sanık: Beraatimi istiyorum

Duruşma başlamadan önce mahkeme salonuna girmek isteyen Cumhuriyet ve bianet muhabirlerinin olduğu gazetecilere hakim, “Burada haberlik bir olay yok giremezsiniz” dedi.

Gazeteciler, “Neyin haber olup olmadığına siz karar veremezsiniz. Bu dosyada basına kapalılık kararı yok” dedi. Tüm ısrarlara rağmen hakim, gazetecileri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyelerini duruşma salonuna almadı.

Savunma yapan Ç. suçlamayı kabul etmediğini belirtti. Acu’nun avukatı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından Serenay Yaman ek süre istediğini belirtti. Mahkeme başkanı davayı 25 Ocak 2024’e bıraktı.

"Potansiel failler tutuklanmıyor"

Duruşma sonrasında bianet’e konuşan Serenay Yaman, “Bu kadın bu erkeğin kendisini öldüreceğini düşünüyor. Defalarca koruma kararı istedi. Bu sanık, müvekkilimizi tehdit de etti. Ancak şu an serbest dışarıda ve her an yeniden Dilek’e zarar verebilir. Dilek koruma altında ve adresini paylaşmıyoruz. Ciddi oranda öldürülme riski var. Şimdiye kadar olan başkaca davalarda biliyoruz ki erkek şiddetinden korunmak isteyen kadınlar, korunmadığı için öldürülüyor. Cinayete giden bu duruşmalardan geçiyor. Ne yazık ki hakimler potansiyel failleri tutuklamıyor.”

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Dilek Acu'nun, 12,13, 18 ve 20 Mayıs 2023’te şüpheli Ahmet Çelik hakkında şikayet etti.

İddianamede, 12 Mayıs tarihinde şüphelinin Dilek Acu'nun evine giderek, tehdit ettiği bilgilere de yer verildi. Savcı, Ahmet Çelik'in "zincirleme şekilde tehdit", "zincirleme şekilde mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "ısrarlı takip" suçlarından toplamda 2 yıl 5 ay 15 günden 12 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Erkek Şiddeti Çetelesi
Erkek Şiddeti Çetelesi
1 Ekim 2023

(EMK)

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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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