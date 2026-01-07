Avukat Vahit Bıçak’a yeniden 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Ceren Damar Şenel’i, üniversitede öldüren Hasan İsmail Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak’a yeniden 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

BirGün'den İsmail Ari'nin haberine göre, Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde fakültedeki odasında, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından önce tabancayla vurulmuş, ardından bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayet davası sırasında sanığın avukatı Vahit Bıçak’ın, Şenel’e yönelik ifadeleri kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Bu süreçte Vahit Bıçak, kendisine sosyal medyada tepki gösteren İsmail Çolak hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı tarafından Çolak hakkında “hakaret” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Avukat Bıçak, söz konusu iddianameyi kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Bunun üzerine İsmail Çolak’ın şikâyetiyle Vahit Bıçak hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçundan dava açıldı.

Ankara Gölbaşı 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Bıçak’ın Çolak’a ait kimlik bilgilerini sosyal medyada açık şekilde paylaştığı tespit edildi. Mahkeme, sanık hakkında 2 yıl hapis cezasına hükmetti; ceza iyi hâl indirimi uygulanarak 1 yıl 8 aya düşürüldü ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Vahit Bıçak, bu kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. AYM, “adil yargılanma hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle ihlal kararı verdi. Bunun ardından dosya yeniden Ankara Gölbaşı 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ele alındı.

Mahkeme, 18 Aralık 2025'teki yapılan yeniden yargılama sonucunda önceki kararında bir hata bulunmadığını belirterek, Vahit Bıçak hakkında verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını yeniden onadı.

