Avukat Taşçı: AYM, 'yargılamayı yenile, infazı durdur, tahliye et' diyor, karar net

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Gezi Davası hükümlüsü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.

AYM, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının" ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabulüne oybirliğiyle, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının" ihlal edildiğine ise oyçokluğuyla karar verdi.

Kararda 'hak ihlallerinin ortadan kaldırılması, başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi' için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.

Avukat: Kararda tartışılacak hiçbir husus yok

Yazılı kararı bianet'e değerlendiren avukat Akçay Taşçı, "Karar çok net, AYM, 'yargılamayı yenile, infazı durdur, tahliye et ve hükümlülük sıfatını ortadan kaldır' diyor. Mahkemenin anında tahliye kararı vermesi gerekiyor. Kararda tartışma yaratacak en ufak bir husus yok" dedi.

Mahkeme başkanı adliyeyi terk etti

Öte yandan 13. Ağır Ceza Mahkemesi kaleminden edindiğimiz bilgiye göre, AYM'nin kısa kararı mahkemeye ulaştı. Kalem, dosyanın görüşülmeyeceğini mahkeme başkanının duruşmaları bitirdiğini, adliyeden ayrıldığını ve geri dönmeyeceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi Davası hükümlüsü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ın, “tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması talebinin" reddedilmesi üzerine yapılan bireysel başvuruyu karara bağlamıştı.

AYM, Atalay'ın, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. (RT/AÖ)