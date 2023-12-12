Avukat Taşçı: AYM tekrar ihlal kararı verecektir

Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatlarının yaptığı ikinci “hak ihlali” başvurusu üzerine yarın (13 Aralık) toplanacak.

AYM Genel Kurulu’nun ilk başvuruda “ihlal kararı” vermesi ve kararın mahkemelerce uygulanmamasının ardından “yargıda kriz” tartışmaları başladı.

AYM kararının en son gönderildiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi de “ihlal kararı” AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Peki, AYM ikinci başvuruda ne yapacak ihtimaller nelerdir? AYM Birinci Bölümü karar verir mi, daha önce olduğu gibi dosyayı Genel Kurul’a mı gönderir? AYM’den yeniden ihlal kararı çıkması halinde kararın uygulanmaması gibi bir durum yaşanır mı?

AYM, Can Atalay için 13 Aralık'ta ikinci kez toplanacak

Can Atalay’ın avukatı Akçay Taşçı, bianet’e yorumladı.

Taşçı, AYM Birinci Bölümü’nün başvuruya dair karar vermesinin önünde hiçbir engel olmadığını ancak daha önce olduğu gibi dosyayı tekrar Genel Kurul’a göndermesinin de yüksek bir ihtimal olduğunu söyledi.

AYM Birinci Bölümü’n başvuruya dair karar vermesinin ise ikinci bir ihtimal olduğunu söyleyen Taşçı, bu ihtimalin düşük olduğunu belirtti ve ekledi: “Daha önce bir içerik tartışması yapılmıştı ve Genel Kurul’a gönderilmesinde makul bir sebep vardı ancak şu an ihlal tespit edildi ve tartışılacak bir durum yok. Açık bir ihlal var ve bu açık ihlal de AYM kararının uygulanmaması. Yani Bölüm de çok rahat bir şekilde karar verebilir.”

Can Atalay’ın avukatları ikinci kez AYM’ye başvurdu

Taşçı, ikinci başvuruda AYM’nin daha önceki tespitinden farklı bir karar veremeyeceğini vurguladı ve “AYM’nin ihlal kararı vermemesi gibi bir ihtimal yok” dedi:

“AYM, tekrar ihlal kararı verecektir ancak biz hukuki bir durumdan söz etmiyoruz bu nedenle daha önce olduğu gibi karar mahkemeler tarafından uygulanmayabilir. Yine ‘karara uymuyoruz’ diyebilirler.

Biz başvurumuzda, kararın 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini istedik ama 13. Ağır Ceza’nın hukuka uymayacağını daha önce gördük ve bu nedenle kararın cezaevi idaresine de yazılmasını istedik. Karar böyle yazılır mı, bilmiyoruz. Yazılsa dahi cezaevi tahliye eder mi, o noktada da emin olamıyoruz.

Ancak Can Atalay dosyası Türkiye’nin yönetilebilirliğini ortadan kaldırmaya meze ediliyor, bu durum artık sona ermeli. Ülkenin normalleşmesi gerekiyor bunun için de mahkeme kararlarına uyulmalı.”

Can Atalay'ın AYM dava süreci

(RT)