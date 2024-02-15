Avukat Sarıhan: AYM’nin Madımak dosyasında vereceği karar emsal olacak

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurul’u, 2 Temmuz 1993'te 35 kişinin yakılarak öldürüldüğü Madımak Oteli Katliamı dosyasıyla ilgili yapılan bireysel başvuruyu 10 yıl sonra görüştü.

Birinci derece mahkemesi, Madımak Katliamı Davası’nın "bir numaralı sanığı" olarak aranan ve 2011 yılında Sivas'ta öldüğü öne sürülen dönemin Refah Partili Belediye Meclis üyesi Cafer Erçakmak ve arkadaşları; Şevket Erdoğan, Köksal Koçak, İhsan Çakmak, Hakan Karaca, Yılmaz Bağ ve Necmi Karaömeroğlu hakkında 2012'de zamanaşımı kararı verdi.

Yargıtay, 2014 yılında kararı onadı ve davanın avukatları dosyayı AYM’ye taşıdı.

Avukatlar; "etkili soruşturma”, “adil yargılanma hakkı”, yaşam hakkı”, “ayrımcılık yasağı” ihlali üzerinden yaptıkları başvuruda, dosyanın "insanlığa karşı suç" kapsamında değerlendirilmesi ve “zamanaşımına uğramamasını" talep etti.

"AYM görüşmeyi iki kez ertelemişti"

Başvuruyu; 2021 ve 2023’te gündemine alan AYM İkinci Bölüm, her iki toplantıda da dosyayı görüşmeden erteledi.

25 Ocak’ta bir kez daha toplanan AYM İkinci Bölüm, bu kez dosyayı Genel Kurul’a sevk etti.

Dosya, 10 yıl sonra incelendi ve AYM Genel Kurul, “zamanaşımı talebine ilişkin ek rapor alınmasına” karar vererek görüşmeyi erteledi.

"AYM'nin hukuka uygun karar vermesini bekliyoruz"

Madımak Katliamı avukatlarından Şenal Sarıhan, yıllar sonra yapılan görüşmeyi bianet’e yorumladı.

Aradan geçen zamanı eleştiren Sarıhan, “Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız başvuru ne yazık ki 10'uncu yılına girdi ve dosya 10 yıl sonra görülecek. 25 Ocak’ta bölüm, dosyanın Genel Kurul’a gönderilmesine karar verdi. Genel Kurul, ek rapor istedi, hangi konuda rapor istendi şu an bilmiyoruz. Ancak talep ettiği rapordan sonra yapacağı görüşmede hukuka uygun karar vermesini bekliyoruz. AYM’nin bu dosyada vereceği karar emsal olacak bu açıdan önemli bir niteliği var. AYM’nin tarihi bir vermesini umut ediyoruz.”

"İstinaf'ta bekleyen dosyayı da etkileyecek"

Sarıhan, AYM’nin bu dosyada vereceği kararın 14 Eylül 2023’te firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş dosyasında verilen zamanaşımı kararını da etkileyeceğini söyledi.

Üç sanık hakkındaki dosyanın şu an İstinaf Mahkemesinde olduğunu hatırlatan Sarıhan, şöyle devam etti: “Eylül ayında karar verilen dosya şu an İstinaf Mahkemesi’nde bekliyor. Anayasa Mahkemesi’nin Erçakmaklar dosyasında vereceği karar bu dosyayı da etkileyecek. Anayasa Mahkemesi’nin adil ve hukuka uygun bir karar vermesini umut ediyoruz. Verilecek karar; hem hukuk tarihi, hem dünya, hem de Türkiye tarihi açısından oldukça önemli bir karar olacak. İnsanlık açısından önemli bir karar olacak.”