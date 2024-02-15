AYM, MADIMAK KATLİAMINI 10 YIL SONRA GÖRÜŞTÜ
Avukat Sarıhan: AYM’nin Madımak dosyasında vereceği karar emsal olacak
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurul’u, 2 Temmuz 1993'te 35 kişinin yakılarak öldürüldüğü Madımak Oteli Katliamı dosyasıyla ilgili yapılan bireysel başvuruyu 10 yıl sonra görüştü.
Birinci derece mahkemesi, Madımak Katliamı Davası’nın "bir numaralı sanığı" olarak aranan ve 2011 yılında Sivas'ta öldüğü öne sürülen dönemin Refah Partili Belediye Meclis üyesi Cafer Erçakmak ve arkadaşları; Şevket Erdoğan, Köksal Koçak, İhsan Çakmak, Hakan Karaca, Yılmaz Bağ ve Necmi Karaömeroğlu hakkında 2012'de zamanaşımı kararı verdi.
Yargıtay, 2014 yılında kararı onadı ve davanın avukatları dosyayı AYM’ye taşıdı.
Avukatlar; "etkili soruşturma”, “adil yargılanma hakkı”, yaşam hakkı”, “ayrımcılık yasağı” ihlali üzerinden yaptıkları başvuruda, dosyanın "insanlığa karşı suç" kapsamında değerlendirilmesi ve “zamanaşımına uğramamasını" talep etti.
"AYM görüşmeyi iki kez ertelemişti"
Başvuruyu; 2021 ve 2023’te gündemine alan AYM İkinci Bölüm, her iki toplantıda da dosyayı görüşmeden erteledi.
25 Ocak’ta bir kez daha toplanan AYM İkinci Bölüm, bu kez dosyayı Genel Kurul’a sevk etti.
Dosya, 10 yıl sonra incelendi ve AYM Genel Kurul, “zamanaşımı talebine ilişkin ek rapor alınmasına” karar vererek görüşmeyi erteledi.
"AYM'nin hukuka uygun karar vermesini bekliyoruz"
Madımak Katliamı avukatlarından Şenal Sarıhan, yıllar sonra yapılan görüşmeyi bianet’e yorumladı.
Aradan geçen zamanı eleştiren Sarıhan, “Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız başvuru ne yazık ki 10'uncu yılına girdi ve dosya 10 yıl sonra görülecek. 25 Ocak’ta bölüm, dosyanın Genel Kurul’a gönderilmesine karar verdi. Genel Kurul, ek rapor istedi, hangi konuda rapor istendi şu an bilmiyoruz. Ancak talep ettiği rapordan sonra yapacağı görüşmede hukuka uygun karar vermesini bekliyoruz. AYM’nin bu dosyada vereceği karar emsal olacak bu açıdan önemli bir niteliği var. AYM’nin tarihi bir vermesini umut ediyoruz.”
"İstinaf'ta bekleyen dosyayı da etkileyecek"
Sarıhan, AYM’nin bu dosyada vereceği kararın 14 Eylül 2023’te firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş dosyasında verilen zamanaşımı kararını da etkileyeceğini söyledi.
Üç sanık hakkındaki dosyanın şu an İstinaf Mahkemesinde olduğunu hatırlatan Sarıhan, şöyle devam etti: “Eylül ayında karar verilen dosya şu an İstinaf Mahkemesi’nde bekliyor. Anayasa Mahkemesi’nin Erçakmaklar dosyasında vereceği karar bu dosyayı da etkileyecek. Anayasa Mahkemesi’nin adil ve hukuka uygun bir karar vermesini umut ediyoruz. Verilecek karar; hem hukuk tarihi, hem dünya, hem de Türkiye tarihi açısından oldukça önemli bir karar olacak. İnsanlık açısından önemli bir karar olacak.”
Madımak'ta hayatını kaybedenler
Muhibe Akarsu (35 yaşında, misafir), Muhlis Akarsu (45 yaşında, sanatçı), Gülender Akça (25 yaşında, sanatçı), Metin Altıok (52 yaşında, şair, yazar), Ahmet Alan (22 yaşında, sanatçı), Mehmet Atay (25 yaşında, gazeteci), Sehergül Ateş (30 yaşında, sanatçı), Behçet Aysan (44 yaşında, şair), Erdal Ayrancı (35 yaşında, yönetmen), Asım Bezirci (66 yaşında araştırmacı, yazar), Belkıs Çakır (18 yaşında, sanatçı), Serpil Canik (19 yaşında, sanatçı), Muammer Çiçek (26 yaşında, aktör), Nesimi Çimen (67 yaşında, şair, sanatçı), Carina Cuanna (23 yaşında, Hollandalı gazeteci), Serkan Doğan (19 yaşında, sanatçı), Hasret Gültekin (23 yaşında şair, sanatçı), Murat Gündüz (22 yaşında, sanatçı), Gülsüm Karababa (22 yaşında, sanatçı), Uğur Kaynar (37 yaşında, şair), Asaf Koçak (35 yaşında, karikatürist), Koray Kaya (12 yaşında, çocuk), Menekşe Kaya (17 yaşında, sanatçı), Handan Metin (20 yaşında, sanatçı), Sait Metin (23 yaşında, sanatçı), Huriye Özkan (22 yaşında, sanatçı), Yeşim Özkan (20 yaşında, sanatçı), Ahmet Öztürk (21 yaşında, otel görevlisi), Ahmet Özyurt (21 yaşında, sanatçı), Nurcan Şahin (18 yaşında, sanatçı), Özlem Şahin (17 yaşında, sanatçı), Asuman Sivri (16 yaşında, sanatçı), Yasemin Sivri (19 yaşında, sanatçı), Edibe Sulari (40 yaşında, sanatçı), İnci Türk (22 yaşında, sanatçı), Kenan Yılmaz (21 yaşında, otel görevlisi).
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Yaralananlar
Aziz Nesin, Oktay Samur, Lütfiye Aydın, Kadir Ardıç, Cafer Can Aydın, Ahmet Bayram, Aydoğan Yavaşlı, Faruk Yalçın , Melahat Yavaşlı, H.İbrahim Darbiçer, Kamber Çakır, Ahmet Yapar, Lütfi Kaleli, Şaban Yılmaz, Serdar Doğan, Selahattin Özaslan, Gülay Şahin, Nurettin Darıka, Makbule Çimen, Sabri Kangal, Nuray Özkan, Birsen Gündüz, Bülent Daylaşlı, Mustafa Göktekin, Faruk Daylaşlı, Turan Keser, Bedia Atmaca, Erkan Kılıç, Şadiye Tanış, İnci Şener, Nevzat Çiğdamlı, Ali Sertaş, Ünal Altunay, Çiğdem Gülhan, Ali Uygur, Mecit Ünal, Hasan Yıldırım, Hidayet Özden, A. Turan Onak, Solmaz Yılmaz, Mustafa Kaya, Zülali Bilgin, Erdal Koç, Seyit İnat, Rukiye Güler, Ersin Güren, Adem Şahin, Salim Cebenay, Ercan Develi.
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Yara almadan kurtulanlar
Arif Sağ, Neval Oğan, Yıldız Sağ, Tuncay Yılmaz, Murtaza Demir, Demet Işık, Ali Çağan, Elif Dumanlı, Haydar Ünal, Murat Kılıç, Yüksel Yıldırım, İclal Karakuş, Ali Balkız, Ertan Kartal, Ali Baştuğ, Ali Rıza Koçyiğit, Ali Doğan, Mustafa Türkan, Ayben Kop, Rıza Aydoğmuş, Ali Yüce, Mehmet Aydoğmuş, Nimet Yüce, Deniz Hunar, Celal Yıldız, Ferhun Ateş, Nurhan Metin, Cevat Geray, Cem Celasun, Gülsen Geray, Zerrin Taşpınar, Olgun Şensoy, Mehtap Yücel, Nuray Özkan, Hülya Kaderoğlu, Cevat Üstün, Battal Pehlivan, Hidayet Karakuş, Türkân Pehlivan, İ. Cem Erseven
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Yaralanan polisler
Doğukan Öner (İl Emniyet Müdürü), Rahim Çalışkan (Emniyet Müd. Yrd), Mustafa Uzun (Şube Müdürü ), Yaşar Temel (Başkomiser ), İbrahim Kurşun (Komiser), Sönmez Kayış (Polis Memuru), Ramazan Karataş (Polis Memuru), Bülent Damlacı (Polis Memuru ), Nevzat Gündoğdu (Polis Memuru), Ersoy Kara (Polis Memuru), Şaban Akın (Polis Memuru), Salim Şen (Polis Memuru), Hüseyin Yüksel (Polis Memuru), Sebahattin Dinç (Polis Memuru)
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Yargı süreci
Davanın ilk duruşması, Ankara 1 nolu DGM’de 21 Ekim 1993'te yapıldı. Müdahil avukatlar, katliamla ilgili elde edilmiş fotoğrafları, filmleri ve benzeri belgeleri mahkemeye sundular. Mahkemeye sunulan belgelerde saldırganlar, somut olarak görülüyordu. Ancak mahkeme heyeti avukatların belgelerin incelenmesi istemini kabul etmedi. Mahkemenin yanlı tutumu karşısında, müdahil avukatlar, yaptıkları bir açıklamayla duruşmalara katılmama kararı aldı.
Sivas katliamı davasının 22 sanığı hakkında 15’er yıl, 3 sanığı hakkında 10’ar yıl, 54 sanığı hakkında 3’er yıl, 6 sanığı hakkında 2’şer yıl hapis cezası, 37 sanığı hakkında da beraat kararı verildi. DGM’nin kararında 33 sanığa idam, diğerlerine de muhtelif ağır hapis cezaları verilmiştir. Mahkemenin kararı taraflarca temyiz edilmiştir Yargıtay 9. Ceza Dairesinin, 24. 12. 1998 günü verdiği kararda hapis cezaları onaylanırken, 33 idam cezası bazı usul noksanlıkları nedeniyle bozulmuştu.
(RT)