ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2025 10:37
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2025 10:40
1 dk Okuma

Avukat Ruken Gülağacı gözaltına alındı

Özgürlük için Hukukçular Derneği, cezaevi çıkışında gözaltına alınan avukat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı verildiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Avukat Ruken Gülağacı gözaltına alındı

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Genel Merkez Yöneticisi Avukat Ruken Gülağacı, bugün gözaltına alındı.

ÖHD Genel Merkez, cezaevi çıkışında gözaltına alınan avukat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı verildiğini duyurdu.

ÖHD’nin açıklaması şöyle:

“Derneğimiz genel merkez yöneticisi Av. Ruken Gülağacı, 20.05.2025 tarihinde mesleki faaliyetleri kapsamında gitmiş olduğu Kandıra Hapishanesi çıkışında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı verildiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştır.

“Meslektaşımızın mesleki faaliyetlerini icra ettiği sırada bu şekilde gözaltına alınması savunmaya alenen saldırıdır. Siyasi saiklerle hazırlanan içi boş dosyalarla mesleğimiz ve meslektaşlarımız kriminalize edilemez.

“Genel merkez yöneticimiz Av. Ruken Gülağacı derhal serbest bırakılsın!” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Ruken Gülağacı öhd Gözaltı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git