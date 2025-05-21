Avukat Ruken Gülağacı gözaltına alındı

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Genel Merkez Yöneticisi Avukat Ruken Gülağacı, bugün gözaltına alındı.

ÖHD Genel Merkez, cezaevi çıkışında gözaltına alınan avukat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı verildiğini duyurdu.

ÖHD’nin açıklaması şöyle:

“Derneğimiz genel merkez yöneticisi Av. Ruken Gülağacı, 20.05.2025 tarihinde mesleki faaliyetleri kapsamında gitmiş olduğu Kandıra Hapishanesi çıkışında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı verildiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştır.

“Meslektaşımızın mesleki faaliyetlerini icra ettiği sırada bu şekilde gözaltına alınması savunmaya alenen saldırıdır. Siyasi saiklerle hazırlanan içi boş dosyalarla mesleğimiz ve meslektaşlarımız kriminalize edilemez.

“Genel merkez yöneticimiz Av. Ruken Gülağacı derhal serbest bırakılsın!” (TY)