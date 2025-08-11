Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi bir gün uzatıldı

Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla bir gün daha uzatıldı.

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve son olarak Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti dosyalarında mağdur tarafın avukatlığını yapan Epözdemir, dün sabah 05.45’te evinde gözaltına alınmıştı.

Aynı saatlerde, Levent’te bulunan hukuk bürosuna Mali Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın yapıldı. Aramalarda dijital materyallere el konulmuştu.

Başsavcılık, Epözdemir hakkında “rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” suçlamalarıyla iki ayrı soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Gözaltı işlemleri, iş yeri ve ikametgâhta yapılan eş zamanlı aramaların ardından başlatıldı.

Rezan Epözdemir hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, avukat ve akademisyen. Uzun yıllar Galatasaray Spor Kulübü’nde yöneticilik yaptı, çeşitli televizyon programlarında hukuk yorumculuğu ve köşe yazarlığı görevlerinde bulundu.

Spor hukuku, ceza hukuku ve ticaret hukuku alanlarında çalışmalarıyla tanınıyor.

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayetleri gibi Türkiye’nin en çok konuşulan davalarında mağdur ailelerin avukatı olarak görev aldı. Ayrıca Fatih Terim, Sıla Gençoğlu ve Selçuk İnan gibi tanınmış isimlerin de hukuki süreçlerini yönetiyor.

