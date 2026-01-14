ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 14.01.2026 18:04 14 Ocak 2026 18:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.01.2026 20:07 14 Ocak 2026 20:07
Okuma Okuma:  1 dakika

Avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, avukat Rezan Epözdemir hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla tahliye kararı verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

"Rüşvet" ve "Siyasal ve askeri casusluk" iddiasıyla 2 ayrı soruşturma kapsamında 14 Ağustos’ta tutuklanan avukat Rezan Epözdemir, tahliye edildi.

Avukat Rezan Epözdemir'in davası, Yargıtay 5’nci Ceza Dairesi’nde görüldü.

Daire, Epözdemir hakkında yurt dışı çıkış yasağıyla şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye kararı verdi.

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı.

Epözdemir'e ‘rüşvet’, 'FETÖ'ye yardım’ ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları yöneltilmişti.

Epözdemir, ‘rüşvete aracılık etmek’ gerekçesiyle 14 Ağustos’ta tutuklanmıştı.

(AB)

İstanbul
