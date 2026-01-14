"Rüşvet" ve "Siyasal ve askeri casusluk" iddiasıyla 2 ayrı soruşturma kapsamında 14 Ağustos’ta tutuklanan avukat Rezan Epözdemir, tahliye edildi.
Avukat Rezan Epözdemir'in davası, Yargıtay 5’nci Ceza Dairesi’nde görüldü.
Daire, Epözdemir hakkında yurt dışı çıkış yasağıyla şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye kararı verdi.
Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı.
Epözdemir'e ‘rüşvet’, 'FETÖ'ye yardım’ ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları yöneltilmişti.
Epözdemir, ‘rüşvete aracılık etmek’ gerekçesiyle 14 Ağustos’ta tutuklanmıştı.
(AB)