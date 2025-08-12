ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2025 11:46
 ~ Son Güncelleme: 12 Ağustos 2025 17:31
2 dk Okuma

Avukat Rezan Epözdemir soruşturması genişliyor: Yeni gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında pazar günü sabah saatlerinde gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar yapıldı.

BİA Haber Merkezi

Avukat Rezan Epözdemir soruşturması genişliyor: Yeni gözaltılar var
Fotoğraf: AA

Avukat Rezan Epözdemir, iki gün önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyeti tarafından "rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım" iddiasıyla evinden gözaltına alındı.

Epözdemir'in evinde ve iş yerinde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu, ayrıca pasaportuna dört ayrı suçtan tahdit konuldu.

Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi bir gün uzatıldı
11 Ağustos 2025

Epözdemir’in gözaltı süresi dün uzatılmıştı, bugün sürenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla bir gün daha uzatıldığı öğrenildi.

Yeni gözaltılar var

Epözdemir'in gözaltına alındığı soruşturmada yeni gözaltılar yapıldı. Soruşturmanın Bakırköy Adliyesi’nde görevli bazı savcı ve hakimleri içine alacak şekilde genişleyebileceği iddia ediliyor.

Gözaltına alınanlar arasında Epözdemir ile birlikte hareket ettiği söylenen eski bir cumhuriyet başsavcısı ile zabıt katibinin olduğu da iddia edildi.

Ne olmuştu?

Epözdemir’in gözaltına alınmasına ilişkin talimatı veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet başsavcılığımızca 2025/174433 ve 2025/171234 sayılı iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında Rüşvet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan EPÖZDEMİR, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde 10/08/2025 tarihi saat: 05:45 itibariyle gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."

Epözdemir, yurtdışına gitmek üzereyken gözaltına alındığı iddialarına yanıt verdi. Sosyal medyada yaptığı açıklamada "Bazı yerlerde İngiltere’ye gitmek üzereyken gözaltına alındığım söylenmiş. Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Dün gece eşim ve çocuklarımla Bodrum’dan (yazlıktan) İstanbul’a geldik" ifadelerini kullandı.

Evden sabah 05:50 sularında gözaltına alındığını belirten Epözdemir, "Hal böyleyken 'İngiltere’ye giderken yakalandı' şeklindeki kötü niyetli ve manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz" dedi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
rezan epözdemir avukat fetö davaları istanbul cumhuriyet başsavcılığı
