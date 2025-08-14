Avukat Rezan Epözdemir “rüşvete aracılık” suçlamasıyla tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet”, “FETÖ/PDY’ye yardım” ve “siyasal-askeri casusluk” iddialarıyla yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos’ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla sabaha karşı tutuklandı.

Savcılığın, Epözdemir hakkında diğer suçlamalar nedeniyle talep ettiği yurt dışına çıkış yasağı ise mahkeme tarafından reddedildi.

Aynı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, dönemin Makaron dosyasında görev almış eski savcı Cengiz Çallı’nın katibi Kürşat Yılmaz ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.

150 bin dolar rüşvet iddiası

Tanık ifadelerine göre Epözdemir, vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 tarihli bir dosyada tahliye işlemi karşılığında toplam 150 bin dolar aldı. İddiaya göre bu paranın yarısı tahliye öncesinde, diğer yarısı ise sonrasında ödendi. Dosyadaki WhatsApp kayıtlarının da ödemeyi doğruladığı öne sürüldü.

Telefon şifresi krizi

Gözaltı sürecinde Epözdemir’in cep telefonu şifresini vermediği iddia edildi. AKP’li bazı isimler bu durumu eleştirirken, Epözdemir’in avukatları müvekkillerinin emniyette ifade vermek istediğini ancak doğrudan savcılığa sevk edildiğini açıkladı.

Siyasi tartışma

Soruşturma, iktidar kanadında da tartışmalara yol açtı.

Şamil Tayyar, “hatırlı isimlerin devrede olduğunu” iddia etti.

Metin Külünk, Epözdemir’in telefon şifresini vermeyerek “kimleri koruduğunu” sordu.

Mücahit Birinci, “dokunulamaz” denilen kişilere yargının işlem yaptığını savundu.

Tartışma, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’a kadar uzandı; sosyal medya üzerinden karşılıklı sert açıklamalar yapıldı.

Rezan Epözdemir hakkında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, avukat ve akademisyen. Uzun yıllar Galatasaray Spor Kulübü’nde yöneticilik yaptı, çeşitli televizyon programlarında hukuk yorumculuğu ve köşe yazarlığı görevlerinde bulundu. Spor hukuku, ceza hukuku ve ticaret hukuku alanlarında çalışmalarıyla tanınıyor. Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayetleri gibi Türkiye’nin en çok konuşulan davalarında mağdur ailelerin avukatı olarak görev aldı. Ayrıca Fatih Terim, Sıla Gençoğlu ve Selçuk İnan gibi tanınmış isimlerin de hukuki süreçlerini yönetiyor.

