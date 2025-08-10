Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir, bu sabah ev ve iş yerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Epözdemir'in "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.

Epözdemir'in evinde ve iş yerinde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu, ayrıca pasaportuna dört ayrı suçtan tahdit konuldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'avukat Rezan Epözdemir' başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde bugün saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."

Rezan Epözdemir hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, avukat ve akademisyen. Uzun yıllar Galatasaray Spor Kulübü’nde yöneticilik yaptı, çeşitli televizyon programlarında hukuk yorumculuğu ve köşe yazarlığı görevlerinde bulundu.

Spor hukuku, ceza hukuku ve ticaret hukuku alanlarında çalışmalarıyla tanınıyor.

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayetleri gibi Türkiye’nin en çok konuşulan davalarında mağdur ailelerin avukatı olarak görev aldı. Ayrıca Fatih Terim, Sıla Gençoğlu ve Selçuk İnan gibi tanınmış isimlerin de hukuki süreçlerini yönetiyor.

(HA)