Avukat Özen: Bakan talimat veremez, gerekçeyi görmesi sonucu değiştirmez

Gezi Davası hükümlüsü, Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatı Deniz Özen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararına ilişkin “Gerekçeli kararı okumamız lazım. Gerekçeli karar doğrultusunda işlem yapılır” açıklamasını bianet’e değerlendirdi.

Avukat Özen, “AYM kararının kesin” olduğunu vurguladı ve Bakan Tunç’un karar ile ilgili değerlendirme yapamayacağını söyledi.

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"Bakanın mahkemelere talimat vermesi suç"

Adalet Bakanı Tunç’un görev ve yetkisi dışına çıkan bir değerlendirme yaptığını belirten avukat Özen, şöyle konuştu:

“Adalet Bakanı, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararların gerekçelerini tek tek okuyup bu kararlarla ilgili ne yapılması gerektiği yönünde ilk derece mahkemelerine talimat veremez, bu ne görevi ne de yetkileri içindedir. Aksine Anayasa’ya göre; Adalet Bakanı statüsündeki bir kişinin mahkemelere emir ve talimat vermesi yasaklanmıştır, suçtur.

"İlk derece mahkemesi kararı uygulamak zorunda"

"Adalet Bakanının gerekçeyi görüp görmemesi bizim açımızdan bir şey değiştirmez. Anayasa Mahkemesi kararın örneğini göndereceği ilk derece mahkemesi kararı uygulamak zorunda çünkü bir takdir yetkisi yok. Anayasa Mahkemesi’nin kararları Anayasa’ya göre; her kurum ve kişi açısından bağlayıcıdır.

"İlk derece mahkemesi Anayasa Mahkemesi’nin kararı kendisine ulaştığı an derhal tahliye kararı vermeli, buna dair hiçbir tereddüt yok. Adalet Bakanının gerekçeli kararı incelemesi de bunu değiştirmez."

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"AYM bir kez daha yasama dokunulmazlığını hatırlattı"

Özen, AYM'nin Atalay kararıyla bir kez daha yasama dokunulmazlığına vurgu yaptığını söyledi ve ekledi:

"AYM, vermiş olduğu kararla bir kez daha ‘Türkiye’de bir kişi milletvekili seçildiyse eğer yasama dokunulmazlığını kazanır ve cezaevinde tutulması Anayasa’ya aykırıdır” demiş oldu.Hâlâ Anayasa Mahkemesi düzeyinde de olsa hukuk devleti ilkesine sahip çıkan yargıçların olduğunu bize gösteren bir karar, bu açıdan oldukça umut verici."

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(RT)