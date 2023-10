Avukat Özen: AYM ihlali tek tek açıklamış, mahkeme aksi yönde karar veremez

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası hükümlüsü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı.

AYM, gerekçeli kararında Atalay hakkındaki yargılamayı durdurmayan Yargıtay’ın içtihada aykırı davrandığını, benzer ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti.

5 üyenin karşı oy kullandığı kararda, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM içtihadına aykırı davranmış, benzer ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmemiş, aksine başvurucunun anayasal haklarını -Anayasa’nın parlamentoya verdiği bir yetkiyi kullanarak- daraltıcı bir şekilde yorumlamak suretiyle ihlal etmiştir” denildi.

AYM’nin Can Atalay gerekçeli kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

"Gerekçe net: Tahliye kararı verilmeli"

AYM’nin gerekçeli kararını bianet’e yorumlayan Atalay’ın avukatı Deniz Özen, bugün dosyayı görüşen 13. Ağır Ceza Mahkemesinin “derhal tahliye kararı vermesi” gerektiğini söyledi ve “Gerekçe çok açık ve net: Can Atalay milletvekilidir ve bir gün dahi cezaevinde tutulamaz. AYM kararı eline ulaşmış olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi derhal tahliye kararı vermeli” dedi.

Avukatlardan Can Atalay için eylem: AYM kararını uygulayın

"Uygulanmazsa yeni bir ihlal oluşacak"

Gerekçeli kararda “kritik noktalar” olduğunu belirten Özen, şöyle devam etti: “Birincisi; AYM, ilk derece mahkemelerinin AYM kararlarını uygulamamak gibi bir eğilimi olabileceği tereddüdü ile kararın niteliğini ve ihlalin ne şekilde giderilmesi gerektiğini tek tek, kalem kalem açıklamış.

“Ayrıca kararda, ilk derece mahkemesinin ihlal kararının uygulanması hususunda bir takdir yetkisi olmadığını, yapılacak işlemin Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda, yeniden yargılama, durma ve tahliye kararı verilmesi olduğu özel olarak vurgulanmış. Kararın uygulanmaması halinde yeniden bir ihlal yaratılmış olacağı da peşinen hükme bağlanmış.”

MAHKEME CAN ATALAY DOSYASINI GÖRÜŞMEDİ Avukat Taşçı: AYM, 'yargılamayı yenile, infazı durdur, tahliye et' diyor, karar net

"Serbest bırakılmaması suç oluşturur"

Özen, AYM’nin detaylı kararının ardından ilk derece mahkemesinin aksi bir karar veremeyeceğini vurguladı ve ekledi: “Hiçbir tereddüt, hiçbir şüphe yok, Can Atalay derhal serbest bırakılmalı. Bırakılmadığı her bir dakika, buna sebep olan kişiler açısından ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunu oluşturur. Ayrıca Anayasamıza göre AYM kararları her kişi, kurum ve mahkeme açısından bağlayıcıdır.

“Aksi bir kararın çıkması, Türkiye'de hukuk güvenliğinin tamamıyla yok olduğu, bu ülkede yaşayan hiçbir yurttaşın anayasal haklarının güvence altında olmadığı anlamına gelir. Bu nedenle aksi bir karar çıkamaz, çıkmamalı.”