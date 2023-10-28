Avukat Kurt: Kız çocuğunu kaçıran IŞİD'li gözaltına bile alınmadı

IŞİD tarafından 2017 yılında Türkiye’ye kaçırılan, ardından derin internette (dark web) satışa çıkarılan ve Ankara’da Şubat 2021’de örgütün hücre evine düzenlenen operasyonla kurtarıldığı açıklanan Kürt Êzîdî kız çocuğa dair dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Valiliği’nin gelen tepkiler üzerine “tutuklandı” diye duyurduğu çocuğu kaçıran IŞİD yöneticisi S.A.O’nun tutuklanmadığı ortaya çıktı.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şube Eş Başkanı avukat Arzu Kurt, bianet’e yaptığı açıklamada, S.A.O’nun “insan ticareti yapmak suçlamasıyla” yargılandığı davanın 23 Ekim’de görülen duruşmasında alınan ara karar üzerine “sanığın ifadesinin alınması için Emniyet Müdürlüğü’ne yazılan müzakereye” istinaden ifadeye çağrıldığını söyledi.

S.A.O. önceki gün Ankara Barosu tarafından atanan avukatı ile ifade vermeye geldi, iki saat süren ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

“İki yıldır duruşmaya gelmiyordu”

Avukat Kurt, Êzîdî kız çocuğu A.S.O.’yu kaçırdığı için “insan ticareti yapmak suçlamasıyla” hakkında dava açılan S.A.O.’nun yaklaşık iki yıldır devam eden duruşmalara katılmadığı ve getirilmediğine dikkat çekti, “Ancak koruma altındaki çocuğun kendisini kaçıran aileye teslim edildiğine dair haberler gündem olunca ortaya çıkıp ifade vermiş. Demek ki emniyet isteseydi, daha önce de ifadesinin alınmasını sağlayabilirdi” dedi.

“Duruşmaya kısıtlama getirildi”

Ayrıca 23 Ekim’deki duruşmada “davaya kısıtlılık” kararı getirildiğini söyleyen Kurt, mahkemenin kısıtlılık kararını “çocuğun kişisel bilgilerinin medyada ifşa edilmesine” dayandırdığını söyledi: “Mahkeme bu kararıyla davayı basından ve kamuoyundan gizlemeye ve böylece unutturmaya çalışıyor.”

Avukat Kurt, yaklaşık 8 yıldır kendisini kaçıran aileyle yaşamak zorunda bırakılan A.S.O’nun tekrar devlet koruması altına alındığına dair açıklamayı ise mahkeme üzerinde teyit ettiklerini belirtti.

Valilik “tutuklandı” demişti

Şengal'den kaçırıldığı tahmin edilen Êzîdî kız çocuğunun, devlet korumasındayken IŞİD üyesi olduğu iddia edilen S.A.O.'nun ailesine teslim edildiği haberinin yayılmasının ardından Ankara Valiliği, S.A.O.’nun Itutuklandığını açıklamış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise operasyon sırasında aynı evde bulunan çocuk A.S.O’nun koruma altına alındığını duyurmuştu.

(BA/RT)