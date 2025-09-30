ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2025 10:41
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2025 10:45
2 dk Okuma

Avukat Karaman: 8 Ekim, Demirtaş’ın tahliyesi açısından turnusol kağıdı

Karaman ayrıca, AİHM’in son kararının yalnızca Demirtaş için değil aynı dosyada yargılanan diğer siyasetçiler için de bağlayıcı sonuçlar doğurduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 8 Temmuz 2025 tarihli ihlal kararına işaret ederek, üç aylık itiraz süresinin dolacağı 8 Ekim 2025 tarihinin tahliye süreci açısından belirleyici olacağını açıkladı.

Karaman, sosyal medya üzerinden yayınladığı metinde AİHM’in bugüne dek Demirtaş hakkında verdiği üç ayrı ihlal kararına atıf yaptı ve son kararla birlikte “kararın kesinleşip kesinleşmeyeceğinin” önümüzdeki dönemde netleşeceğini söyledi. AİHM, 8 Temmuz 2025’te Demirtaş’ın tutukluluğunun siyasi amaç taşıdığı ve hak ihlalleri oluştuğu yönünde yeni bir karar vermişti.

Avukat Karaman, AİHM kararına karşı “tarafların” üç ay içinde itiraz edebileceğini, itirazın ön incelemeden (panel) geçmesi hâlinde dosyanın Büyük Daire’ye gönderileceğini, panelin itirazı uygun görmemesi hâlinde ise daire kararının kesinleşmiş sayılacağını anlattı. Bu takvim içinde 8 Ekim’in kritik bir eşik olduğuna dikkat çekti.

Karaman ayrıca, AİHM’in son kararının yalnızca Demirtaş için değil aynı dosyada yargılanan diğer siyasetçiler için de bağlayıcı sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Kobani davasına ilişkin dosyanın istinaf aşamasına taşındığını, üst mahkemenin dosyayı ivedilikle incelemesi halinde tahliye taleplerinin değerlendirilebileceğini belirtti. Kobani davasının gerekçeli kararı ve dosyanın üst mahkemeye gönderilmesiyle istinaf sürecinin resmen başladığına dair haberler de kamuoyuna yansımıştı.

Karaman’ın açıklamasından öne çıkanlar şunlar:

AİHM’in daha önceki ihlal kararlarına (2018, 2020) rağmen gerekçeli olarak tahliyelerin sağlanmadığını vurgulayan Karaman, son kararın uygulanmasının hem hukukun gereği hem de ülkenin demokratik itibarının korunması açısından elzem olduğunu ifade etti. Karaman, hükümetin AİHM kararına itiraz etmemesinin, MHP’nin geçmişte Kobani dosyasında istinafa başvurmaması örneğine benzer bir yaklaşım olarak yorumlanmasının anlamlı olacağını savundu.

Avukat Karaman, ayrıca İstinaf Mahkemesi’nin dosyayı hızla inceleyip Demirtaş ve diğer tutuklular hakkında hukuki gereğin yerine getirilmesi yönünde karar vermesi beklentisini dile getirdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
siyasal siyaset demirtaş duruşmaları Selahattin Demirtaş figen yüksekdağ
