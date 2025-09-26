ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Eylül 2025 08:41
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2025 08:46
2 dk Okuma

Avukat Hüseyin Ersöz: Ahmet Özer’in tahliye talebi reddedildi

Avukat Ersöz, “Özer’e özgülenmiş bir gerekçe ortaya konulmadan verilen bu karar, dosyadaki üç ayrı bilirkişi raporundaki ‘ihaleye fesat karıştırma suçundan sorumluluğu yok’ tespitine rağmen alınmıştır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avukat Hüseyin Ersöz: Ahmet Özer’in tahliye talebi reddedildi
Fotoğraf: Ahmet Özer'in X hesabı

Yerina kayyım atanan CHP'nin seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında yapılan tahliye talebi reddedildi. Kararı, Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz sosyal medya hesabından duyurdu.

Hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan dava açılan ve tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Halk Partili ( CHP) Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer için, “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla sevk edildiği mahkemede 21 Ocak’ta ikinci kez tutuklama kararı verildi.

Ersöz, 16 Eylül 2025’te sundukları tahliye talebinin, 21 Eylül’de İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildiğini belirterek, karar gerekçesinde “itiraz süresinin geçtiği” şeklinde bir değerlendirme yapılmasına dikkat çekti. “Oysa dilekçemiz açık bir tahliye talebiydi. Bu tür kararlar, dilekçelerimizin okunmadığı ve kopyala-yapıştır yöntemlerle karar verildiği algısını güçlendiriyor” dedi.

“Gerekçesiz kararlar veriliyor”

Avukat Ersöz, 25 Eylül’de İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nde yapılan tutukluluk incelemesine müdafiler olarak katıldıklarını, ayrıntılı beyanda bulunmalarına rağmen tutukluluk halinin devamına karar verildiğini açıkladı.

Ersöz, “Ahmet Özer’e özgülenmiş bir gerekçe ortaya konulmadan verilen bu karar, dosyadaki üç ayrı bilirkişi raporundaki ‘ihaleye fesat karıştırma suçundan sorumluluğu yok’ tespitine rağmen alınmıştır" dedi.

Her iki karara da itiraz edeceklerini belirten Ersöz, “Bilirkişi raporlarıyla çelişen, gerekçesiz ve kalıplaşmış bu kararlara karşı etkili bir başvuru yolunun kalıp kalmadığı konusunda ciddi endişelerimiz var.” diyerek hukuk güvenliğine ve adil yargılanma hakkına vurgu yaptı.

Erdoğan “istisna”, Ahmet Özer “demokrasi sınavı” dedi: Gözler mahkemede
Erdoğan “istisna”, Ahmet Özer “demokrasi sınavı” dedi: Gözler mahkemede
15 Mayıs 2025
Ahmet Özer’e ‘kent uzlaşısı’ davasından tahliye kararı
Ahmet Özer’e ‘kent uzlaşısı’ davasından tahliye kararı
14 Temmuz 2025
Prof. Dr. Ahmet Özer'den komisyon davetine yanıt: 12 metrekarelik hücrede de olsam umutluyum
Prof. Dr. Ahmet Özer'den komisyon davetine yanıt: 12 metrekarelik hücrede de olsam umutluyum
19 Ağustos 2025
CHP'ye yönelik operasyonlarda ilk gözaltına alınan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilk olarak 30 Ekim 2024’te tutuklanmıştı.
Ahmet Özer kimdir?
Ahmet Özer kimdir?
30 Ekim 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ahmet Özer Ahmet Özer'in gözaltına alınması Prof. Dr. Ahmet Özer İBB operasyonu Kent uzlaşısı
ilgili haberler
Ahmet Özer’in tahliye talebi reddedildi
27 Aralık 2024
/haber/ahmet-ozerin-tahliye-talebi-reddedildi-303128
Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz: Ahmet Özer kararına atıf yapıldı
21 Temmuz 2025
/haber/resul-emrah-sahanin-tutukluluguna-itiraz-ahmet-ozer-kararina-atif-yapildi-309649
Bahçeli: Ahmet Türk görevine iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli
12 Eylül 2025
/haber/bahceli-ahmet-turk-gorevine-iade-edilmeli-ahmet-ozer-tahliye-edilmeli-311443
Erdoğan “istisna”, Ahmet Özer “demokrasi sınavı” dedi: Gözler mahkemede
15 Mayıs 2025
/haber/erdogan-istisna-ahmet-ozer-demokrasi-sinavi-dedi-gozler-mahkemede-307477
Ahmet Özer, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
6 Ocak 2025
/haber/ahmet-ozer-anayasa-mahkemesi-ne-basvurdu-303384
Ahmet Özer’e ‘kent uzlaşısı’ davasından tahliye kararı
14 Temmuz 2025
/haber/ahmet-ozere-kent-uzlasisi-davasindan-tahliye-karari-309448
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e 15 yıla kadar hapis istemi
21 Şubat 2025
/haber/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozere-15-yila-kadar-hapis-istemi-304768
ÖZER'İN SAVUNMASININ TAM METNİ
Ahmet Özer: "Van’dan gelmiş bir Kürt yönetici olmamı hazmedemeyenler yüzünden buradayım"
23 Mayıs 2025
/haber/ahmet-ozer-vandan-gelmis-bir-kurt-yonetici-olmami-hazmedemeyenler-yuzunden-buradayim-307732
7 AY SONRA HAKİM KARŞISINDA
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğunun devamına karar verildi
23 Mayıs 2025
/haber/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-in-tutuklulugunun-devamina-karar-verildi-307719
Prof. Dr. Ahmet Özer'den komisyon davetine yanıt: 12 metrekarelik hücrede de olsam umutluyum
19 Ağustos 2025
/haber/prof-dr-ahmet-ozer-den-komisyon-davetine-yanit-12-metrekarelik-hucrede-de-olsam-umutluyum-310581
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ahmet Özer’in tahliye talebi reddedildi
27 Aralık 2024
/haber/ahmet-ozerin-tahliye-talebi-reddedildi-303128
Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz: Ahmet Özer kararına atıf yapıldı
21 Temmuz 2025
/haber/resul-emrah-sahanin-tutukluluguna-itiraz-ahmet-ozer-kararina-atif-yapildi-309649
Bahçeli: Ahmet Türk görevine iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli
12 Eylül 2025
/haber/bahceli-ahmet-turk-gorevine-iade-edilmeli-ahmet-ozer-tahliye-edilmeli-311443
Erdoğan “istisna”, Ahmet Özer “demokrasi sınavı” dedi: Gözler mahkemede
15 Mayıs 2025
/haber/erdogan-istisna-ahmet-ozer-demokrasi-sinavi-dedi-gozler-mahkemede-307477
Ahmet Özer, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
6 Ocak 2025
/haber/ahmet-ozer-anayasa-mahkemesi-ne-basvurdu-303384
Ahmet Özer’e ‘kent uzlaşısı’ davasından tahliye kararı
14 Temmuz 2025
/haber/ahmet-ozere-kent-uzlasisi-davasindan-tahliye-karari-309448
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e 15 yıla kadar hapis istemi
21 Şubat 2025
/haber/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozere-15-yila-kadar-hapis-istemi-304768
ÖZER'İN SAVUNMASININ TAM METNİ
Ahmet Özer: "Van’dan gelmiş bir Kürt yönetici olmamı hazmedemeyenler yüzünden buradayım"
23 Mayıs 2025
/haber/ahmet-ozer-vandan-gelmis-bir-kurt-yonetici-olmami-hazmedemeyenler-yuzunden-buradayim-307732
7 AY SONRA HAKİM KARŞISINDA
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğunun devamına karar verildi
23 Mayıs 2025
/haber/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-in-tutuklulugunun-devamina-karar-verildi-307719
Prof. Dr. Ahmet Özer'den komisyon davetine yanıt: 12 metrekarelik hücrede de olsam umutluyum
19 Ağustos 2025
/haber/prof-dr-ahmet-ozer-den-komisyon-davetine-yanit-12-metrekarelik-hucrede-de-olsam-umutluyum-310581
Sayfa Başına Git