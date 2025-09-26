Avukat Hüseyin Ersöz: Ahmet Özer’in tahliye talebi reddedildi

Yerina kayyım atanan CHP'nin seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında yapılan tahliye talebi reddedildi. Kararı, Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz sosyal medya hesabından duyurdu.

Hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan dava açılan ve tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Halk Partili ( CHP ) Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer için, “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla sevk edildiği mahkemede 21 Ocak’ta ikinci kez tutuklama kararı verildi.

Ersöz, 16 Eylül 2025’te sundukları tahliye talebinin, 21 Eylül’de İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildiğini belirterek, karar gerekçesinde “itiraz süresinin geçtiği” şeklinde bir değerlendirme yapılmasına dikkat çekti. “Oysa dilekçemiz açık bir tahliye talebiydi. Bu tür kararlar, dilekçelerimizin okunmadığı ve kopyala-yapıştır yöntemlerle karar verildiği algısını güçlendiriyor” dedi.

“Gerekçesiz kararlar veriliyor”

Avukat Ersöz, 25 Eylül’de İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nde yapılan tutukluluk incelemesine müdafiler olarak katıldıklarını, ayrıntılı beyanda bulunmalarına rağmen tutukluluk halinin devamına karar verildiğini açıkladı.

Ersöz, “Ahmet Özer’e özgülenmiş bir gerekçe ortaya konulmadan verilen bu karar, dosyadaki üç ayrı bilirkişi raporundaki ‘ihaleye fesat karıştırma suçundan sorumluluğu yok’ tespitine rağmen alınmıştır" dedi.

Her iki karara da itiraz edeceklerini belirten Ersöz, “Bilirkişi raporlarıyla çelişen, gerekçesiz ve kalıplaşmış bu kararlara karşı etkili bir başvuru yolunun kalıp kalmadığı konusunda ciddi endişelerimiz var.” diyerek hukuk güvenliğine ve adil yargılanma hakkına vurgu yaptı.

CHP'ye yönelik operasyonlarda ilk gözaltına alınan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer , ilk olarak 30 Ekim 2024’te tutuklanmıştı.

Ahmet Özer kimdir?

