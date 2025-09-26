Avukat Hüseyin Ersöz: Ahmet Özer’in tahliye talebi reddedildi

Yerina kayyım atanan CHP'nin seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında yapılan tahliye talebi reddedildi. Kararı, Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz sosyal medya hesabından duyurdu.
Ersöz, 16 Eylül 2025’te sundukları tahliye talebinin, 21 Eylül’de İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildiğini belirterek, karar gerekçesinde “itiraz süresinin geçtiği” şeklinde bir değerlendirme yapılmasına dikkat çekti. “Oysa dilekçemiz açık bir tahliye talebiydi. Bu tür kararlar, dilekçelerimizin okunmadığı ve kopyala-yapıştır yöntemlerle karar verildiği algısını güçlendiriyor” dedi.
“Gerekçesiz kararlar veriliyor”
Avukat Ersöz, 25 Eylül’de İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nde yapılan tutukluluk incelemesine müdafiler olarak katıldıklarını, ayrıntılı beyanda bulunmalarına rağmen tutukluluk halinin devamına karar verildiğini açıkladı.
Ersöz, “Ahmet Özer’e özgülenmiş bir gerekçe ortaya konulmadan verilen bu karar, dosyadaki üç ayrı bilirkişi raporundaki ‘ihaleye fesat karıştırma suçundan sorumluluğu yok’ tespitine rağmen alınmıştır" dedi.
Her iki karara da itiraz edeceklerini belirten Ersöz, “Bilirkişi raporlarıyla çelişen, gerekçesiz ve kalıplaşmış bu kararlara karşı etkili bir başvuru yolunun kalıp kalmadığı konusunda ciddi endişelerimiz var.” diyerek hukuk güvenliğine ve adil yargılanma hakkına vurgu yaptı.
