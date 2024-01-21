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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 21 Ocak 2024 13:56
 ~ Son Güncelleme: 21 Ocak 2024 14:10
4 dk Okuma

MEDENİ KANUN İÇİN MÜCADELE ÇALIŞTAYI

Avukat Hülya Gülbahar: İktidar kadınlara tuzak kuruyor

Medeni Kanun İçin Mücadele Çalıştayı'nda kadınlar sorunları ve çözüm önerilerini konuştu.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Avukat Hülya Gülbahar: İktidar kadınlara tuzak kuruyor
Fotoğraf: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platfotmu ve Eşitlik İçin Kadın Platformu - EŞİK, bugün İstanbul Beyoğlu’nda Point Otel’de “Medeni Kanun İçin Mücadele Çalıştayı” düzenledi. 

Çalıştayın açılış konuşmalarını Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Sözcüsü Fidan Ataselim ve EŞİK’ten feminist avukat Hülya Gülbahar yaptı. 

“Korma mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”

Ataselim, özetle şunları söyledi: 

 “Biliyorsunuz, Adalet Bakanlığı Medeni Kanunla ilgili 4-5 Ocakta bir çalıştay gerçekleştirdi. Medeni Kanuna el uzatmak demek, laikliğe savaş açmak demektir. Fakat asla  onlara geçit vermeyeceğiz. Çünkü biz sadece bu salonda bir araya gelen kadınlarla sınırlı değiliz, yüz binlerce kadının sesi olmaya çalışıyoruz. Büyük bir mücadele cephesini var edeceğimize kimsenin şüphesi olmasın.”

“Ülkede bir korku atmosferi yayılıyor. Örgütlenme hakkımıza saldırılarda bulunmaya çalışıyorlar. Mücadele eden kadınları gözaltılarla, tutuklamalarla yıldırmaya çalışıyorlar. Ama biz çoğulcu bir mücadeleyi, ortak bir aklı ortaya koyabileceğimizi düşünüyoruz.”

"Korkma, aile kıskacının içerisinde kölece bir yaşamı bizlere dayatamayacaklar. Korkma, eşit, özgür, laik bir yaşamdan vazgeçmeyeceğiz. Korkma, 6284’ü ayıklayacağını söyleyenlerin eşitlik, özgürlük karşıtı yobaz fikirlerini bizler yaşamın her alanından ayıklayacağız. Korkma, mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek!”

Gülbahar: Durdurabiliriz

Hülya Gülbahar da şunları belirtti: 

“Medeni Kanun bizim hayatımız demek. Toplumsal düzeni düzenleyen bir kanun. Bir toplumun bir kesimi Medeni Kanunu sindiremedi. Kadının aile formü üzerinde erkeğe hizmet ve itaatini en büyük idare olarak tanımlamak isteyenler var. Bize bunu Allah’ın emri ile yutturmaya çalışanlar var.  Yakın zamana kadar Medeni Yasa’nın şurasını burasını değiştirelim diyordular. Şimdi “sil baştan değiştirelim” diyorlar. Bu Bekir Bozdağ’ın masasında hazırdı bu kanun değişikliği. Nafaka ile ilgili çok ciddi bir tuzak var. Hızlı boşanma demek kadın ve çocukların hemen aile konutundan atılması demek. Tek taraflı boşanma beyanı kesin delil olsun diyorlar.” 

“Bunu anlatıyorlar. Bunu Avrupa hukuku oraya geçti diye anlatıyorlar ama bu ciddi bir tuzak. Biz kadınların hemen boşanabildiği tabiki eşitlikçi bir aile düzeni istiyoruz. Ama kadının boşanmak istiyorum demesinin karşılığının ölüm olduğunu biliyoruz. Biz feministler olarak kadınların geçinebilmek için hiçbir erkeğe bağımlı olmadan yaşayabilmesi için çalışıyoruz. Bu kadınlar bu toplumdan kopuk yaşamıyor. Adalet Bakanı yine dün ‘Şubat sonunda değişiklik yapacağız’ dedi. Demek ki parça parça bir değişikler yapılacak. Ödüm kopuyor, 17 Şubat Medeni Kanun’un kabul gününde bu değişiklikleri yapabilirler. Belki bugün için bugünden çalışmaya başlamak gerekiyor. Biz başarabiliriz, bunları durdurabiliriz. 

İlk oturumdan detaylar

DEM Amed Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Açılış konuşmalarının ardından ilk oturum “Medeni Kanun’un önemi be karşıya olduğu risklerle mücadele” başlığında yapıldı. 

Moroğlu: Medeni Kanun sil baştan yazılamaz

Bu oturumda konuşan İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Avukat Nazan Moroğlu şöyle dedi:

“Medeni Kanun sil baştan yazılamaz, biz kadınlar Medeni Kanuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Kanundaki eşitlik talebimiz bir demokrasi mücadelesidir; demokrasi için, laiklik için, eşitlik için el ele dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.”

Şen: Birleşik mücadelemiz sürmeli 

Kaos GL adına avukat Özlem Şen, AKP’nin 20 yıllık iktidarında LGBTİ+lara yönelik nefret politikalarına dair konuştu 

“Bugün geldiğimiz noktada 6284, nafaka, LGBTİ+ların varlığı ve örgütlüğü, büyük aile buluşmalarından da güç alarak seçim beyannamelerinde hedef alınıyor. LGBTİ+ların varlığına yönelik nefret içeren her söylem, hemen ardından kadınların haklarını da hedefe alan söylemleri beraberinde getiriyor."

"Kadın ve LGBTİ+ hareketinin dayanışması, bu hareketlerin sokağa çıktığı ilk andan beri sürmekte. Türkiye'nin ikinci yüzyılında, toplumsal cinsiyet karşıtlığı söylemi üzerinden bir norm inşa edilmek isteniyorsa, birleşik mücadelemiz ve dayanışmamız da sürmeli.”

Kav: Bütünsel mücadeleyi var etmeliyiz

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, sözlerine Medeni Kanun’un öneminin diğer toplumsal meselelerle bütünselliği hakkında bir konuşma çerçevesi çizeceğini belirterek başladı:

“Medeni Kanun için mücadelemizin herkes için gerekli bir mücadele olduğunu, anayasaya yapılan saldırılarda görüyoruz. Bu bütünsellikle laikliği ve Medeni Kanun’u ele aldığımızda karşımıza çokça mücadele alanı çıkıyor: hukuk, siyaset, kültür, eğitim sanat, emek rejimi… Tüm bu alanlarda bütünsel bir mücadeleyi var etmemizden başka yolumuz yok.”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, DEM Parti milletvekili Ceylan Akça, EHP sözcüsü Özge Akman, CHP milletvekili Sibel Suiçmez, CHP milletvekili Elvan Işık Gezmiş’in de söz aldığı Medeni Kanun için Mücadele Çalıştayı, farklı oturumlarla devam etti. 

(EMK)

erkek şiddeti medeni kanun EŞİK'ten kadınlar kadın cinayetlerini durduracağız platformu
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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/haber/nazan-moroglu-herkesi-medeni-kanunumuza-sahip-cikmaya-cagiriyoruz-267980
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/haber/avukat-hulya-gulbahar-medeni-kanun-icin-her-an-tetikteyiz-259434
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