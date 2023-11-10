Avukat Haşim: Gözaltına alınan 2 kişi Türkiye vatandaşı

KNK Erbil Temsilcisi Deniz Cevdet Bülbün'ün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de (Hewlêr) suikasti hakkında açılan soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı.

Bülbün ailesinin avukatı Aso Haşim, Rojnews’e verdiği bilgilerde soruşturma dosyasında üç kişinin isminin yer aldığını belirterek gözaltıların 8 Kasım'da gerçekleştirildiğini söyledi.

KNK Temsilcisi Deniz Bülbün, Erbil'de suikaste uğradı

Av. Haşim: Gözaltındaki şüpheliler suçlarını itiraf etti

Gözaltına alınan biri 45 diğeri 38 yaşında iki kişinin Türkiye vatandaşı olduklarını belirten Av. Haşim, “Yapılan araştırma ve incelemelerden sonra gözaltına alınan iki şüphelinin Deniz Bülbün’ün katledilmesi olayına karıştıkları anlaşıldı. İki şüpheli de suçlarını itiraf etti" dedi.

Suikasti gerçekleştiren tetikçinin ise Arap olduğunu ve olaydan sonra Bağdat’a kaçtığını ifade eden Av. Haşim, "Güvenlik güçleri, tetikçiyi gözaltına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Şüpheliler, terör yasalarından yargılanacak” diye konuştu.

KNK: Saldırı Kürdistan'ın ulusal birliğine

Ne olmuştu?

Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Temsilcisi Deniz Cevdet Bülbün, 18 Eylül Pazartesi günü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Hewlêr'deki (Erbil) temsilciliklerinde suikast sonucu öldürüldü.

Bülbün'ün cenazesi, Hakkari'nin Yüksekova (Gever) ilçesine bağlı Dêlezi (Kısıklı) köyünde toprağa verildi.

Suikast ile ilgili soruşturma başlatılırken, KNK Eş Başkan Ehmed Karamûs, IKBY ve KDP yetkililerine faillerin adalet önüne getirilmesi çağrısını yapmıştı.

(NT)