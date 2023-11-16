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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 10:41
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2023 12:52
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Avukat Gülbahar’dan Özgür Özel’e “dilde cinsiyet eşitliği” uyarısı

Gülbahar, “#EşitTemsil den söz edilirken bu söylem eşitliğe aykırı ve partiyi erkeklerin partisi ilan eden bir söylem" dedi, Özel, “Maksadımız partiyi erkeklerin partisi yapmak asla değildir" diye karşılık verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/16/hulya-gulbahardan-ozele-dilde-cinsiyet-esitligi-uyarisi.jpg

Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan avukat Hülya Gülbahar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i sosyal medyada “eşitlikçi dil” kullanması talebiyle uyardı.

Gülbahar, şu paylaşımı yaptı:

“Ö. Özel ve Deniz Yücel üst üste CHP'yi "Baba evi, baba ocağı" olarak tanımlıyor. #EşitTemsil den söz edilirken bu söylem eşitliğe aykırı ve partiyi erkeklerin partisi ilan eden bir söylem. En kısa sürece değiştirilmesi gerekmez mi?”

Özel: Maksadımız partiyi erkeklerin partisi yapmak değil

Özdel, Gülbahar’a şu paylaşımla yanıt verdi:

“Sn. Gülbahar; Eşit temsil konusunda çok hassasız. Bu nedenle açıkladığımız gölge kabinenin yarısı kadın, yarısı erkek. "Baba evi" tanımlaması, partimizin kurucusu Atatürk olduğundan, partimiz Atatürk'ün partisi olduğundan yapılmaktadır. Bu tanımlamamız, "Partimizin tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlı" ifadesiyle bitmektedir. Maksadımız partiyi erkeklerin partisi yapmak asla değildir. Biz, partimizi gençleştirmek ve daha fazla kadının siyasete katılmasını sağlamak için bu yola çıktık.”

Toplumsal cinsiyete duyarlı dil nasıl olur? 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ofisi, toplumsal cinsiyete duyarlı dil kullanımı ve cinsiyetçi kalıp yargıların kırılmasını sağlamak amacıyla “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İletişim Rehberi” hazırlamıştı.

TIKLAYIN - Rehberin tamamını okuyun

Rehber, “Neden toplumsal cinsiyete duyarlı iletişim?”,  “Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir?”, “Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları”, “Adam kelimesinin genel kullanımı” gibi başlıklardan oluşuyor.

*"Sevgili anneler, sınıf partimiz için kurabiye pişirmenizi rica ediyoruz" gibi dışlayıcı cümleler kurmaktan kaçının. Daha kapsayıcı alternatif cümleleri düşünün: "Sevgili aileler, sınıf partimiz için kurabiye pişirmenizi rica ediyoruz" gibi.

*Bazı iş ve görevler yalnızca erkeklere veya kadınlara uygunmuş gibi düşünmeyin. Örneğin; çiftçiler erkek olur veya ilkokul öğretmenleri kadın olur gibi. Bu durum toplumsal cinsiyet temelli varsayımlara neden olur. Bir iş veya görevden bahsederken, eğer o kişinin cinsiyeti belliyse, ancak o zaman toplumsal cinsiyete özgü bir zamir kullanın.

*Kadınlar ve erkekler hakkında hakkaniyetli olmayan varsayımlar yansıttığı için kişileri ve meslekleri adlandırırken unvan kullanmaktan kaçının. Toplumsal cinsiyet açısından adil bir dil, olanakları sınırlamak yerine onları genişletirken, kadınlar ve erkekler için hem daha kapsayıcı, hem de daha hakkaniyetli bir temsiliyeti mümkün kılar. 

*Bazı mesleklerin sadece erkeklere özgü olduğu varsayımından hareketle, bu tür sözcüklerin önüne kadın sözcüğünü ekleyerek kadını ötekileştiren ifadelerden kaçının. 

*Görsel iletişimde kadınların ve erkeklerin eşit temsil edilmesini sağlayın.

*Kadına ve erkeğe aynı davranışı gösterin.

*Nezaket içeren hitapları cinsiyet eşitliğini destekleyecek şekilde kullanın. Kadınları bir erkekle ilişkisiyle (yani evli olup olmamasıyla) etiketleyen nezaket içeren veya kadını bir erkeğin uzantısı olarak görerek önemsizleştiren ve görünmez kılan hitaplardan kaçının.

(EMK)

Hülya Gülbahar özgür özel toplumsal cinsiyet eşitliği kadının siyasete katılımı EŞİK'ten kadınlar eşitlik eşitlik mücadelesi
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Hülya Gülbahar: Paralel hukuk örülüyor, kimse sessiz kalmamalı
17 Temmuz 2023
/haber/hulya-gulbahar-paralel-hukuk-oruluyor-kimse-sessiz-kalmamali-281628
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 8 MART SÖYLEŞİLERİ
Avukat Hülya Gülbahar: Medeni Kanun için her an tetikteyiz
22 Mart 2022
/haber/avukat-hulya-gulbahar-medeni-kanun-icin-her-an-tetikteyiz-259434
Feminist Avukat Hülya Gülbahar’a ‘Uğur Mumcu Özel Ödülü’
20 Ocak 2022
/haber/feminist-avukat-hulya-gulbahar-a-ugur-mumcu-ozel-odulu-256479
BM Kadın Birimi'nden Türkiye'deki eşitlik mücadelesine destek
9 Haziran 2021
/haber/bm-kadin-birimi-nden-turkiye-deki-esitlik-mucadelesine-destek-245431
BM AÇIKLADI
Pandemi kadınların eşitlik mücadelesini 25 yıl geriletebilir
2 Aralık 2020
/haber/pandemi-kadinlarin-esitlik-mucadelesini-25-yil-geriletebilir-235364
Hülya Gülbahar: Muhafazakarlık Kadınları Öldürüyor
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/haber/hulya-gulbahar-muhafazakarlik-kadinlari-olduruyor-124707
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