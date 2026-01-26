Avukat Gencer Demirkaya: Saç örmenin suç sayılması keyfi bir uygulama

Kuzey ve Doğu Suriye’de devam eden saldırılar esnasında kendisini Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu olarak tanımlayan bir erkeğin, YJP’li bir kadının saç örgüsünü keserek bunu videoyla teşhir etmesine karşı başlatılan “saç örme” protestosuna katılan hemşire İ.A., dün (25 Ocak) gözaltına alındı.

İstanbul’da gözaltına alınan İ.A., gece geç saatlerde Kocaeli’ye götürüldü.

İ.A.’nın avukatı Gencer Demirkaya, müvekkiline yöneltilen suçlamanın henüz netleşmediğini belirterek, mevcut koşullarda gözaltı işleminin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

“Polis ekipleri İstanbul’da kaldığı eve gitmiş, ev araması yapılmış”

Demirkaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Alınma gerekçesine ilişkin henüz net bir bilgi yok. Gözaltı sürecinde polis ekipleri İstanbul’da kaldığı eve gitmiş, ev araması yapılmış ve ardından Kocaeli’ye götürülmüş. Dosyada şu an itibarıyla somut bir suç isnadı ya da başka bir gerekçe bulunmuyor, çünkü dosya henüz yeni. Dün gece ve bugün ifade işlemleri için kendisiyle görüştüm. Herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadığını söyledi; ancak morali biraz bozuktu, biz de avukatları olarak moral verdik.

“Gözaltının, saç örülen bir videonun paylaşılması gerekçesiyle yapıldığı anlaşılıyor. Bir avukat olarak şunu söyleyebilirim ki bu, açıkça ifade özgürlüğü kapsamında ele alınması gereken bir eylem. Bunun Terörle Mücadele Kanunu (TCK) kapsamında propaganda sayılması hukuken son derece abes olur. Böyle bir değerlendirme kanunla delillendirilemez; bu, keyfi bir uygulama.

“Avukatı olarak serbest bırakılacağını düşünüyorum; ancak üst makamların niyetini öngörmek zor. Ne yazık ki ülkede hukuk dışı ve keyfi uygulamalara sıkça tanık oluyoruz. Geldiğimiz aşamada, hiçbir somut gerekçe olmadan da insanlar tutuklanabiliyor. Zaten baştan geceyi gözaltında geçirmesi yerine doğrudan ifadesi alınıp bırakılabilirdi. Şimdi mahkemeye sevk ihtimali de var, emniyetten serbest bırakılma ihtimali de. Bu tamamen takdir dahilinde.”

Sağlık emekçisi, videoyu sosyal medya hesabından paylaştıktan kısa bir süre sonra ırkçı ve cinsiyetçi çevrimiçi şiddete maruz kaldı.



Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada İ.A. hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını duyurarak, söz konusu paylaşımın Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri’ne aykırı olduğunu iddia etti.