HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:35 26 Ocak 2026 11:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.01.2026 13:57 26 Ocak 2026 13:57
3 dakika

Avukat Gencer Demirkaya: Saç örmenin suç sayılması keyfi bir uygulama

“Saç örme” protestosuna katılmasının ardından gözaltına alınan hemşire İ.A.’nın avukatı Gencer Demirkaya, müvekkiline yöneltilen gözaltı gerekçesine ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmadığını söyledi.

Tuğçe Yılmaz

Avukat Gencer Demirkaya: Saç örmenin suç sayılması keyfi bir uygulama
Fotoğraf: Eylül Deniz Yaşar

Kuzey ve Doğu Suriye’de devam eden saldırılar esnasında kendisini Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu olarak tanımlayan bir erkeğin, YJP’li bir kadının saç örgüsünü keserek bunu videoyla teşhir etmesine karşı başlatılan “saç örme” protestosuna katılan hemşire İ.A., dün (25 Ocak) gözaltına alındı.

İstanbul’da gözaltına alınan İ.A., gece geç saatlerde Kocaeli’ye götürüldü.

İ.A.’nın avukatı Gencer Demirkaya, müvekkiline yöneltilen suçlamanın henüz netleşmediğini belirterek, mevcut koşullarda gözaltı işleminin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

“Polis ekipleri İstanbul’da kaldığı eve gitmiş, ev araması yapılmış”

Demirkaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Alınma gerekçesine ilişkin henüz net bir bilgi yok. Gözaltı sürecinde polis ekipleri İstanbul’da kaldığı eve gitmiş, ev araması yapılmış ve ardından Kocaeli’ye götürülmüş. Dosyada şu an itibarıyla somut bir suç isnadı ya da başka bir gerekçe bulunmuyor, çünkü dosya henüz yeni. Dün gece ve bugün ifade işlemleri için kendisiyle görüştüm. Herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadığını söyledi; ancak morali biraz bozuktu, biz de avukatları olarak moral verdik.

“Gözaltının, saç örülen bir videonun paylaşılması gerekçesiyle yapıldığı anlaşılıyor. Bir avukat olarak şunu söyleyebilirim ki bu, açıkça ifade özgürlüğü kapsamında ele alınması gereken bir eylem. Bunun Terörle Mücadele Kanunu (TCK) kapsamında propaganda sayılması hukuken son derece abes olur. Böyle bir değerlendirme kanunla delillendirilemez; bu, keyfi bir uygulama.

“Avukatı olarak serbest bırakılacağını düşünüyorum; ancak üst makamların niyetini öngörmek zor. Ne yazık ki ülkede hukuk dışı ve keyfi uygulamalara sıkça tanık oluyoruz. Geldiğimiz aşamada, hiçbir somut gerekçe olmadan da insanlar tutuklanabiliyor. Zaten baştan geceyi gözaltında geçirmesi yerine doğrudan ifadesi alınıp bırakılabilirdi. Şimdi mahkemeye sevk ihtimali de var, emniyetten serbest bırakılma ihtimali de. Bu tamamen takdir dahilinde.”

Sağlık emekçisi, videoyu sosyal medya hesabından paylaştıktan kısa bir süre sonra ırkçı ve cinsiyetçi çevrimiçi şiddete maruz kaldı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada İ.A. hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını duyurarak, söz konusu paylaşımın Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri’ne aykırı olduğunu iddia etti.

SES’ten açıklama

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Kadın Meclisi de, meslektaşlarının gözaltına alınmasına dair yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Rojova’da HTŞ, IŞİD vb. çetelerin Kürt, Ezidî, Alevi, Dürzi kadınlar üzerinden yürüttüğü savaşta, bir kadını vahşice öldürüp, örgülü saçını keserek paylaşması sonrası tüm dünyaya yayılan saç örme eylemi bir suç değil, kadınların savaşa, militarizme, sömürüye karşı dayanışma eylemidir. 

Suriye’de yaşanan kadın katliamlarını protesto etmek için 'saç örme' paylaşımı yapan kadın sağlık emekçilerinin ‘Cadı avı’ misali hedef gösterilmesi ve bunun üzerinden soruşturma açılması kabul edilemez! Bunun üzerinden Kocaeli’de ve birçok yerde paylaşım yapan sağlık emekçisini hedef göstermek hesaplar üzerinden haksız yere soruşturma açmak erkek devletin tahakkümünden başka bir şey değildir. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü açtığı idari soruşturmayı derhal geri çekmelidir! Sağlık emekçisi kadın arkadaşımızın sergilediği tutum suç değil vicdani ve meşru bir pasif eylemdir. Arkadaşımızın yanındayız. Kadın Yaşam Özgürlük, Jin jiyan azadi زن, زندگی, آزادی” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
saç örme protestosu Kuzey ve Doğu Suriye saldırıları 2026 sdg htş ÖSO
bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü...

bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

