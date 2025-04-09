Avukat Fırat Epözdemir’e HDK’den 20 yıla kadar hapis istemli dava

‘Örgüt üyeliği’ iddiasıyla 25 Ocak’ta tutuklanan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özdemir’i Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde yer almakla suçladı. Epözdemir’in HDK Bağcılar Başkanı olduğunu iddia etti.

Savcılık ayrıca Epözdemir’i Şırnak’ta 2015’te ilan edilen ve devamındaki çatışmalarda 288 kişinin hayatını kaybettiği sokağa çıkma yasağı döneminde, ölümlere tepki olarak Cizre’ye gitmekle suçladı. Gazetecilere verdiği demeçleri de suçlama konusu yaptı.

İddianamede Epözdemir’in "HDK'nın herhangi bir şekilde illegal yapılanma olduğunu ileri sürmemekteyiz. Bağcılar başkanlık pozisyonum gözükse de ben 2014 yerel seçimlerinde Bağcılar Belediyesi Eş Başkan Adayı idim. Bu adaylık bilgilerimin HDK sisteminde olmasının nedeni büyük ihtimal BDP'nin HDK'nın bir bileşeni olmasından kaynaklı olabilir. Ben yaşamım boyunca silah kullanmadığım gibi çocuklarıma oyuncak silah dahi almış değilim. Sorunların çözümünü silah ve şiddetle olmayacağını sürekli savunan biriyim. Benim herhangi bir illegal örgütle bağımın olması yaşam şeklime aykırıdır" şeklindeki ifadesi de yer aldı.

Savcılık Epözdemir’in ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgütü propagandası’ suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapsini istedi.

(HA)