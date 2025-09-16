ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2025 15:30
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2025 16:04
1 dk Okuma

Avukat Fırat Epözdemir'in yurt dışı çıkış yasağı kaldırılmadı

Tutuksuz yargılanan avukat Fırat Epözdemir hakkında yurt dışı çıkış yasağının devamına karar veren hakim, duruşmayı 27 Kasım’a erteledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avukat Fırat Epözdemir'in yurt dışı çıkış yasağı kaldırılmadı
Fotoğraf: MLSA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında tutuklanan ve ilk duruşmada serbest bırakılan avukat Fırat Epözdemir'in davası 27 Kasım’a ertelendi.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir, hakkında "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" suçlamalarıyla dava açılmıştı. Davanın ikinci duruşması bugün İstanbul Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Fırat Epözdemir’in avukatları görevinden dolayı mağduriyet yarattığı gerekçesiyle yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Avukatların taleplerini değerlendiren hakim, yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi. Duruşma 27 Kasım’a ertelendi.

Ne olmuştu?

PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" suçlamalarıyla yargılanan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, 25 Ocak'ta tutuklandı.

Tutukluluğunun üzerine 29 Mayıs’ta ilk duruşmasına çıkan Epözdemir hakkında, adli kontrol ile tahliye kararı verilmişti.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
fırat epözdemir yurt dışı İstanbul Barosu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git