Avukat Fırat Epözdemir'in yurt dışı çıkış yasağı kaldırılmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında tutuklanan ve ilk duruşmada serbest bırakılan avukat Fırat Epözdemir'in davası 27 Kasım’a ertelendi.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir, hakkında "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" suçlamalarıyla dava açılmıştı. Davanın ikinci duruşması bugün İstanbul Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Fırat Epözdemir’in avukatları görevinden dolayı mağduriyet yarattığı gerekçesiyle yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Avukatların taleplerini değerlendiren hakim, yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi. Duruşma 27 Kasım’a ertelendi.

Ne olmuştu? PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" suçlamalarıyla yargılanan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, 25 Ocak'ta tutuklandı. Tutukluluğunun üzerine 29 Mayıs’ta ilk duruşmasına çıkan Epözdemir hakkında, adli kontrol ile tahliye kararı verilmişti.

(AB)