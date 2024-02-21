Avukat Feyza Altun’un serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi

İstanbul'da sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma avukat Feyza Altun'un adli kontroller serbest bırakılmasına ilişkin yapılan itiraz reddedildi.

Altun hakkında, sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili yaptığı paylaşımların ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Sonasında gözaltına alınan Altun, dün (20 Şubat Salı) sabah saatlerinde Beykoz Adliyesine getirilmişti. Savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Altun, yurtdışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Avukat Feyza Altun’un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, serbest bırakılmasına yapılan itirazın reddedilmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Altun, önceki gün X hesabından Farsça bir şiir yayınlamış, bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorumunu yapmıştı.

Altun, bu yoruma “Şeriate s..kayım” diye karşılık verdi.

Ardından kendisine yapılan yorumlara tepki gösteren Feyza Altun “Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak” mesajını paylaştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yaptığı paylaşımı gerekçe göstererek, TCK’nın 216/1. maddesine* muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Altun, serbest bırakılmıştı.

* “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

(EMK)