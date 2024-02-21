ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 11:35
 ~ Son Güncelleme: 21 Şubat 2024 11:37
2 dk Okuma

Avukat Feyza Altun’un serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi

İtirazı değerlendiren mahkeme, serbest bırakılmasına yapılan itirazın reddedilmesine karar verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Avukat Feyza Altun’un serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi

İstanbul'da sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma avukat Feyza Altun'un adli kontroller serbest bırakılmasına ilişkin yapılan itiraz reddedildi.

Altun hakkında, sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili yaptığı paylaşımların ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatılmıştı. 

Sonasında gözaltına alınan Altun, dün (20 Şubat Salı) sabah saatlerinde Beykoz Adliyesine getirilmişti.  Savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Altun, yurtdışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. 

Avukat Feyza Altun’un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, serbest bırakılmasına yapılan itirazın reddedilmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Altun, önceki gün X hesabından Farsça bir şiir yayınlamış, bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorumunu yapmıştı.

Altun, bu yoruma “Şeriate s..kayım” diye karşılık verdi.

Ardından kendisine yapılan yorumlara tepki gösteren Feyza Altun “Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak” mesajını paylaştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yaptığı paylaşımı gerekçe göstererek, TCK’nın 216/1. maddesine* muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Altun, serbest bırakılmıştı.

* “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

(EMK)

Feyza Altun şeriat feminist avukatlar
ilgili haberler
Avukat Feyza Altun gözaltında
19 Şubat 2024
/haber/avukat-feyza-altun-gozaltinda-292071
ilgili haberler
Avukat Feyza Altun gözaltında
19 Şubat 2024
/haber/avukat-feyza-altun-gozaltinda-292071
Sayfa Başına Git