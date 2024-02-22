Avukat Feyza Altun’un 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul'da sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Altun'un "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Altun hakkında, sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili yaptığı paylaşımların ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Sonasında gözaltına alınan Altun, 20 Şubat Salı sabah saatlerinde Beykoz Adliyesine getirilmiş ve Sulh Ceza Hakimliğince yurtdışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Altun suçlamayı kabul etmedi

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında alınan ifadesine yer verilen Altun, söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ederken, ancak şeriatın din olmadığını, siyasi bir rejim olduğunu, dini bir inanca hakaret etmediğini belirtti. Altun, üzerine atılan suçlamayı kabul etmedi.

İddianamede, Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre şeriatın, "Kuran'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku" olarak tarif edildiği belirtildi.

“Kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, Altun'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla "binlerce kullanıcının dini değerlerine yönelik ağır saldırı kabulüyle yoğun tepkide bulunduğu, bu minvalde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği" yer aldı.

İddianamede bu kapsamda, Altun'un sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımla "din bakımından farklı özelliklere sahip halkın bir kesimini diğer kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrikte bulunmak suretiyle üzerine atılı olan suçu işlediği" belirtildi.

İddianamede, Altun'un "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ne olmuştu?

Altun, önceki gün X hesabından Farsça bir şiir yayınlamış, bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorumunu yapmıştı.

Altun, bu yoruma “Şeriate s..kayım” diye karşılık verdi.

Ardından kendisine yapılan yorumlara tepki gösteren Feyza Altun “Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak” mesajını paylaştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yaptığı paylaşımı gerekçe göstererek, TCK’nın 216/1. maddesine* muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Altun, serbest bırakılmıştı.

“Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

(EMK)