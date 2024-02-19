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Yayın Tarihi: 19 Şubat 2024 15:02
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2024 16:24
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Avukat Feyza Altun gözaltında

Sosyal medyada yazdıkları nedeniyle hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Avukat Feyza Altun gözaltında

Avukat Feyza Altun, sosyal medya platformu X’ten paylaştığı ifadeler nedeniyle bugün gözaltına alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğünce evinde arama ve el koyma işlemi yapılan ve gözaltına alınan Altun, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ne olmuştu?

Altun, önceki gün X hesabından Farsça bir şiir yayınlamış, bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorumunu yapmıştı.

Altun, bu yoruma “Şeriate s..kayım” diye karşılık vermesinin ardından sosyal medyada hedef gösterilince paylaşımını sildi.

Ardından kendisine yapılan yorumlara tepki gösteren Feyza Altun “Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak” mesajını paylaştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yaptığı paylaşımı gerekçe göstererek, TCK’nın 216/1. maddesine* muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı.

* “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

(AS)

Feyza Altun halkı kin ve düşmanlığa tahrik
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