Avukat Feyza Altun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İstanbul'da sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Feyza Altun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyadan yaptığı paylaşım üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Altun'un, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Altun, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
Burada savcılığa çıkarılan Altun, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, Altun'un "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada 2 gün karakola imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.
Avukat Feyza Altun gözaltında
19 Şubat 2024
(VC)