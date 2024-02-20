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Yayın Tarihi: 20 Şubat 2024 10:32
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2024 10:35
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Avukat Feyza Altun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul'da sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Feyza Altun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Avukat Feyza Altun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyadan yaptığı paylaşım üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Altun'un, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Altun, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan Altun, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, Altun'un "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada 2 gün karakola imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Avukat Feyza Altun gözaltında
Avukat Feyza Altun gözaltında
19 Şubat 2024

(VC)

Feyza Altun
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