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Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2024 16:30
 ~ Son Güncelleme: 17 Temmuz 2024 00:16
3 dk Okuma

Avukat Ekmekçi: Teklif, hayvanları tamamen öldürmek üzere kurgulanmış

Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Gülsaniye Ekmekçi, teklifin yasalaşması halinde uygulatmayacaklarını söyledi.

Nehir Özcan
Nehir Özcan

Nehir Özcan
Görseli Büyüt
Avukat Ekmekçi: Teklif, hayvanları tamamen öldürmek üzere kurgulanmış
*Avukat Gülsaniye Ekmekçi (Fotoğraf: İstanbul Barosu)

Sokakta yaşayan hayvanlara ‘ötanazi’ yapılmasını öngören “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” AKP tarafından 12 Temmuz’da TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Kanun teklifini bianet’e değerlendiren Türkiye Barolar Birliği (TBB) Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi avukat Gülsaniye Ekmekçi, “Kanun teklifi, tamamen öldürmek üzere kurgulanmış” dedi.

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“Kısırlaştırma seferberliği başlatılmalı”

Kanun teklifinde, 2028’e kadar bütün belediyelerin bakımevi kurması ve hayvanları toplaması öngörülüyor.

Avukat Ekmekçi ise belediyelerin yüzde 10’unda bakımevi ve barınakların bulunmadığını belirterek, “2028’e kadar da yapmayacaklar. Oysa birçok bilim insanının da dediği gibi, kısırlaştırma seferberliği başlatılırsa, üretim satışı yasaklanırsa zaten birkaç yıl içerisinde sokaktaki hayvan nüfusu kontrol altına alınır” dedi.

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Türkiye’deki belediye sayısının 1389 olmasına rağmen toplam 105 bin hayvan kapasiteli 322 bakımevi bulunduğunu belirtiyor.
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“Türkiye, Balkan ülkeleriyle kıyaslanmalı”

Avukat Ekmekçi, sürecin ‘büyük bir dezenformasyon kampanyası’ ile başladığını hatırlattı, Batı ülkeleriyle Türkiye arasında yapılan kıyaslamaların hatalı olduğunu söyledi.

“Sanki her gün hayvan saldırısında onlarca insan ölüyormuş gibi yalan haberler üzerinden başlayan bir süreç bu. Kuduz vakaları artmış gibi bir algı yaratıldı. Kuduz denilen hayvanların kuduz olmadığı ortaya çıktı.”

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“Bize Batı’yı örnek göstererek başladılar. Ancak bizimle kıyasladıkları ülkelerin sokaklarında zaten hiçbir zaman hayvan yoktu. Türkiye’yle kıyaslanması gereken Balkan ülkeleri. Çünkü onların da sokakta yaşayan hayvanları var. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Türkiye’de de yapılıyordu ama birkaç yıldır iyice bıraktılar. Şimdi ise kasıtlı bir algı oluşturularak hayvanları öldürme yoluna gidiyorlar.”

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Milletvekillerine çağrı

Avukat Ekmekçi, teklifin yasalaşması halinde toplumda infial yaratacağı uyarısında bulundu, milletvekillerine ve Cumhurbaşkanı’na seslendi: “Böyle bir yasaya imza atarsanız tarihin kara sayfalarında kocaman bir leke olarak anılacaksınız.”

Kanun teklifinin toplumun geniş kesiminde tepki çektiğini belirten Ekmekçi, “Emin olun yasalaşırsa da sokaktaki hayvanlara bakan gönüllüler, hayvan severler, belediyeler, veteriner hekimler, hukukçular olarak bu yasayı uygulatmayacağız” diye konuştu.

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“Bu yasa meşru değil”

Avukat Ekmekçi ayrıca, “Böyle bir yasa meşru değildir. Türkiye’nin imzaladığı uluslararası anlaşmalara aykırıdır. Anayasamızdaki çevre hukukuna aykırıdır” dedi ve teklifin yasalaşması halinde iptali için dava açacaklarını söyledi.

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(NÖ/VC)

gülsaniye ekmekçi Türkiye Barolar Birliği hayvan hakları komisyonu hayvan hakları kanunu Hayvan Hakları sokaktaki hayvanlar
Nehir Özcan
Nehir Özcan
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Robert Koleji öğrencisi. Temmuz 2024 bianet stajyeri. 

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