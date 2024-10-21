Avukat Dilek Ekmekçi bugün hâkim karşısına çıkıyor

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek davada, Avukat Dilek Ekmekçi, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlamasıyla yargılanıyor.

Ekmekçi, önce "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. Ardından "Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olmak"la suçlandı ve bu nedenle tekrar tutuklandı. "Hakaret" suçlamasından tahliye edilse de, "Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olduğu" iddiasıyla tutukluluğu devam ediyor.

Dilek Ekmekçi, örgütün internet temsilcisi olarak gösteriliyor. bianet’e konuşan Peren Sanrı Arslan, bu suçlamaların asılsız olduğunu ve dosyanın tamamen kumpasa dayandığını savunuyor.

Ekmekçi’nin avukatı Peren Sanrı Arslan, davanın içi boş bir plan olduğuna dikkat çekerek, dosyada suçlamaları destekleyecek somut bir delil bulunmadığını söylüyor.

Arslan, Ekmekçi'yi hedef alan iki ihbarcıdan birinin “Gülen Cemaati/FETÖ soruşturması” geçirdiğini, diğer davacının da Ekmekçi ile şahsi bir husumet yaşadığını belirtti. “Delil gibi görünenlerin tümü yalan ve bu gerçekler ispatlı, diyen Arslan, Ekmekçi’nin yarın yapılacak duruşmada tahliye edileceğini ve dava sonunda beraat edeceğini öngörüyor.

Dilek Ekmekçi’nin savunması

Dilek Ekmekçi’nin savunması, kendisinin avukat olmasından kaynaklanan büyük bir deneyim ve bilgi birikimiyle şekillenmiş durumda.

Sanrı Arslan, Ekmekçi’nin konuyu tüm detaylarıyla ele alan sayfalar dolusu savunma hazırladığını ve yarın mahkemede kendisini güçlü bir şekilde savunacağını vurguladı. Ekmekçi’nin savunmasına olan hâkimiyeti, davaya katılacak olanlar arasında umut ve destek yaratmış durumda.

Katılım çağrısı

Savunma ekibi, yarınki duruşma için geniş bir katılım talep ediyor. Ekmekçi’nin el yazısıyla kaleme aldığı bir çağrı sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Çağrıda, Ekmekçi, toplumun her kesiminden ve özellikle insan hakları savunucularına davaya katılması yönünde çağrı yapıyor.

Dava Tarihi: 22 Ekim 2024, Salı

22 Ekim 2024, Salı Saat: 10:40

10:40 Yer: İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi

(EMK)