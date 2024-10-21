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Yayın Tarihi: 21 Ekim 2024 13:02
 ~ Son Güncelleme: 22 Ekim 2024 08:28
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Avukat Dilek Ekmekçi bugün hâkim karşısına çıkıyor

Avukat Dilek Ekmekçi, "örgütün internet temsilcisi" olarak gösteriliyor. Avukatı Peren Sanrı Arslan, bu suçlamaların asılsız olduğunu ve dosyanın tamamen kumpasa dayandığını savunuyor.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, beyaz bir polo tişört giymiş, kısa siyah saçlı bir kadın gülümseyerek kameraya bakıyor. Tişörtünün sol göğüs kısmında "USPA" logosu ve atlı figürler yer alıyor. Arka planda bir restoran veya kafe ortamı olduğu anlaşılıyor, masalar ve sandalyeler görünür durumda. Arka planda duvarda dekoratif aydınlatmalar ve bir duvar resmi dikkat çekiyor. Kadın, rahat ve samimi bir duruş sergiliyor.
Fotoğraf: Müjgân Halis / Independent Türkçe

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek davada, Avukat Dilek Ekmekçi, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlamasıyla yargılanıyor.

Ekmekçi, önce "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. Ardından "Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olmak"la suçlandı ve bu nedenle tekrar tutuklandı. "Hakaret" suçlamasından tahliye edilse de, "Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olduğu" iddiasıyla tutukluluğu devam ediyor.

Dilek Ekmekçi, örgütün internet temsilcisi olarak gösteriliyor. bianet’e konuşan Peren Sanrı Arslan, bu suçlamaların asılsız olduğunu ve dosyanın tamamen kumpasa dayandığını savunuyor.

Ekmekçi’nin avukatı Peren Sanrı Arslan, davanın içi boş bir plan olduğuna dikkat çekerek, dosyada suçlamaları destekleyecek somut bir delil bulunmadığını söylüyor.

Arslan, Ekmekçi'yi hedef alan iki ihbarcıdan birinin “Gülen Cemaati/FETÖ soruşturması” geçirdiğini, diğer davacının da Ekmekçi ile şahsi bir husumet yaşadığını belirtti. “Delil gibi görünenlerin tümü yalan ve bu gerçekler ispatlı, diyen Arslan, Ekmekçi’nin yarın yapılacak duruşmada tahliye edileceğini ve dava sonunda beraat edeceğini öngörüyor.

Dilek Ekmekçi’nin savunması

Dilek Ekmekçi’nin savunması, kendisinin avukat olmasından kaynaklanan büyük bir deneyim ve bilgi birikimiyle şekillenmiş durumda.

Sanrı Arslan, Ekmekçi’nin konuyu tüm detaylarıyla ele alan sayfalar dolusu savunma hazırladığını ve yarın mahkemede kendisini güçlü bir şekilde savunacağını vurguladı. Ekmekçi’nin savunmasına olan hâkimiyeti, davaya katılacak olanlar arasında umut ve destek yaratmış durumda.

Katılım çağrısı

Savunma ekibi, yarınki duruşma için geniş bir katılım talep ediyor. Ekmekçi’nin el yazısıyla kaleme aldığı bir çağrı sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Çağrıda, Ekmekçi, toplumun her kesiminden ve özellikle insan hakları savunucularına davaya katılması yönünde çağrı yapıyor.

  • Dava Tarihi: 22 Ekim 2024, Salı
  • Saat: 10:40
  • Yer: İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Dilek Ekmekçi insan hakları avukat hakları
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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